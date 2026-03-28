OL : L’UEFA met le Celta Vigo à l’amende

Lors du huitième de finale retour de la Ligue Europa au Groupama Stadium, les supporters du Celta Vigo s’étaient distingués pour de mauvaises raisons. Le club espagnol a donc écopé de plusieurs amendes envoyées par l’UEFA.

Le Celta Vigo ne gardera pas que de bons souvenirs de son déplacement à Décines. La semaine dernière, le représentant de Liga était reparti du Groupama Stadium avec une victoire contre l’Olympique Lyonnais (0-2) synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa, mais aussi avec de mauvaises nouvelles concernant ses supporters. Le parcage réservé aux visiteurs s’était fait remarquer à travers plusieurs infractions. Un comportement qui n’a pas échappé à l’UEFA.

L’instance européenne a en effet sanctionné le Celta Vigo de plusieurs amendes. La plus élevée va lui coûter 15 000 euros pour des jets de projectiles. Il faut ensuite ajouter 8 000 euros pour utilisation d’un laser pendant la rencontre, et enfin 1 500 euros pour avoir allumé des fumigènes. Au total, la facture atteint les 24 500 euros. L’UEFA s’est ainsi occupée des débordements à l’intérieur du stade, sans pouvoir agir sur les faits qui se sont déroulés en dehors. C’est à la justice de trancher sur les agissements des supporters espagnols après la rencontre.

Rappelons que durant cette soirée du jeudi 19 mars, de violents affrontements avaient éclaté dans le quartier de la Guillotière, à plusieurs kilomètres du Groupama Stadium. A cause de l’utilisation massive de mortiers d’artifice et de dégradations dans les rues de la ville, des fidèles du club galicien avaient été confrontés à des individus déjà présents. La police présente à proximité était rapidement intervenue mais n’avait pas pu empêcher l'agression d’un supporter espagnol frappé à coups de planche et victime d’au moins un coup de couteau. Une enquête judiciaire a évidemment été lancée.