OL : L’UEFA met le Celta Vigo à l’amende

Bah le problème, c'est qu'on accorde un report au PSG et pas aux autres...J'ai pas souvenir qu'il y ait un report pour Strasbourg pour son quart. Ok c'est pas la même coupe d'europe, mais leur victoire rapporte des points aussi.
"tu peux pas dire ça après ne pas la déroute en LDC" Relis-toi stp.
Lol la blague .. ils pourront meme pas s'acheter une baguette de pain la saison prochaine
C'est le fameux nivellement par le bas made in France.
On se le demande bien
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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