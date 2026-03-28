Strahinja Stojkovic

Deux recrues ont disparu, l’ASSE rassure

ASSE28 mars , 20:00
parEric Bethsy
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Dans le cadre de son projet basé sur des jeunes prometteurs, l’AS Saint-Etienne avait notamment misé sur Strahinja Stojkovic et Lassana Traoré l’été dernier. Mais quelques mois plus tard, force est de constater que les deux latéraux ont disparu de la circulation. Pas de quoi inquiéter la direction stéphanoise.
Après son arrivée aux commandes en 2024, Kilmer Sports Ventures avait rapidement annoncé la couleur. Le propriétaire de l’AS Saint-Etienne n’est pas là pour miser gros sur des joueurs confirmés. Son projet s’oriente plutôt sur de jeunes talents prometteurs qui n’ont pas encore percé au plus haut niveau. Autrement dit, la direction met l’accent sur la post-formation et le travail à long terme. C’est dans le cadre de cette stratégie que le club stéphanois avait recruté le latéral droit Strahinja Stojkovic (19 ans) l’été dernier.

Stojkovic fréquente la réserve

Acheté pour 2,8 millions d’euros, l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade représentait tout de même un certain investissement. C’était bien le signe que l’AS Saint-Etienne croyait fermement en son potentiel. Et pourtant, l’international U19 serbe ne compte qu’une seule et unique apparition en Ligue 2 cette saison, c’était contre Le Mans le 18 octobre dernier. Son entrée n’avait pas convaincu et Strahinja Stojkovic a ensuite disputé 12 matchs avec la réserve, avec des performances irrégulières à la clé.
Pas de quoi inquiéter les dirigeants stéphanois qui, selon Peuple Vert, savaient pertinemment que leur recrue aurait besoin de temps pour s’adapter à un nouvel environnement. Confiant, le club constate une progression ces derniers mois. Tout se passe comme prévu, et cela vaut également pour Lassana Traoré (18 ans). Lui aussi arrivé l’été dernier, le latéral gauche recruté à l’académie Diambars avait réalisé une bonne préparation, d’où son apparition dès la 1ère journée de Ligue 2.
Le Sénégalais avait ensuite enchaîné avec deux matchs au sein de la réserve, puis plus rien depuis septembre dernier. D’après nos confrères, Lassana Traoré n’est pas épargné par les blessures, lui qui traverse actuellement une période compliquée. Là encore, le club reste serein grâce à l’implication et au potentiel du joueur qui sera uniquement jugé après plusieurs saisons dans le Forez.
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