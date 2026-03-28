D1 féminine : Record au Vélodrome, mais l'OM gâche la fête

19e journée d’Arkema Première Ligue :

Stade Vélodrome.

OM féminin - Montpellier féminin : 1-2.

Buts : Bourdieu (52e) pour l’OM féminin ; Kbida csc (1ère), Rouquet (49e) pour le MHSC féminin.

Devant un Stade Vélodrome bien rempli avec plus de 35 000 spectateurs, soit un record pour un match de Première Ligue, l’OM n’a pas été à la hauteur du rendez-vous puisque Montpellier l’a emporté. Un vrai coup dur pour Marseille, qui perd au Vélodrome contre les dernières de D1. L’OM de Corinne Diacre n’a que 4 points d’avance sur la zone rouge.