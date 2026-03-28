EdF : Le PSG fait décaler la liste de Deschamps pour le Mondial 2026

Le Paris Saint-Germain continue de chambouler le calendrier général du football français, avec cette fois-ci un changement de date pour la liste de Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde 2026.

Pour se donner le plus de chances possibles de conserver sa Ligue des Champions, le PSG fait bouger certaines dates du calendrier du football français. Après le report de son match face à Nantes, qui se jouera en avril prochain, Paris a réussi à convaincre la LFP de décaler son match face à Lens. Initialement prévue entre les deux rencontres contre Liverpool en quarts de finale de la C1, cette rencontre au sommet pour le titre entre le PSG et le RCL a été décalée au 13 mai. Date à laquelle Didier Deschamps avait prévu de dévoiler sa liste de joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026. Mais face à ce changement de programme, la FFF a aussi décidé de changer la date de sa liste.

« La liste sera décalée au 14 au soir à cause du match du PSG »

« Les joueurs ont tous envie de jouer. Ils font partie de cette liste. La liste sera décalée au 14 au soir à cause du match du PSG », a lancé le sélectionneur des Bleus en conférence de presse à la veille du match amical Colombie - France. Comme les clubs français ou la Ligue, l’équipe de France se plie donc aussi au PSG, avec une révélation de la liste le 14 mai prochain au journal de 20H de TF1.