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Didier Deschamps

EdF : Le PSG fait décaler la liste de Deschamps pour le Mondial 2026

Equipe de France28 mars , 21:20
parAlexis Rose
1
Le Paris Saint-Germain continue de chambouler le calendrier général du football français, avec cette fois-ci un changement de date pour la liste de Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde 2026.
Pour se donner le plus de chances possibles de conserver sa Ligue des Champions, le PSG fait bouger certaines dates du calendrier du football français. Après le report de son match face à Nantes, qui se jouera en avril prochain, Paris a réussi à convaincre la LFP de décaler son match face à Lens. Initialement prévue entre les deux rencontres contre Liverpool en quarts de finale de la C1, cette rencontre au sommet pour le titre entre le PSG et le RCL a été décalée au 13 mai. Date à laquelle Didier Deschamps avait prévu de dévoiler sa liste de joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026. Mais face à ce changement de programme, la FFF a aussi décidé de changer la date de sa liste.

« La liste sera décalée au 14 au soir à cause du match du PSG »

« Les joueurs ont tous envie de jouer. Ils font partie de cette liste. La liste sera décalée au 14 au soir à cause du match du PSG », a lancé le sélectionneur des Bleus en conférence de presse à la veille du match amical Colombie - France. Comme les clubs français ou la Ligue, l’équipe de France se plie donc aussi au PSG, avec une révélation de la liste le 14 mai prochain au journal de 20H de TF1.

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Si MC Court trouve qqun qui veuille rajouter 80-90M pour les transferts en plus de ce que le club pose chaque été , pour avoir un budget mercato proche des 200M, là ça sera vraiment intéressant. Tant pour mieux concurrencer le psg que pour s'assurer une place en C1 en championnat presque chaque année.

Raphinha répond au PSG, c'est cash

Info venue d'Espagne encore, foutez nous la paix ... On a Kvara, Doué & Barcola dont le "vrai" poste est ailier gauche et je vois aucun des trois partir à court terme.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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