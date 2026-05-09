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Frank McCourt

OM : McCourt refuse cette candidature

OM09 mai , 12:20
parQuentin Mallet
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Pressenti comme étant l'un des favoris de Frank McCourt pour le poste de directeur sportif, Frederic Massara ne rejoindra pas l'OM. Son profil n'a pas pleinement convaincu ceux qui doivent trouver un successeur à Medhi Benatia.
Le football nous apporte en ce moment son lot de crises. Si le Real Madrid fait beaucoup parler en ce moment à cause des très grosses tensions en interne, l'Olympique de Marseille n'a rien à envier aux Merengue. Pour tenter de remobiliser les troupes, Habib Beye et son staff ont organisé une énième mise au vert forcée de plusieurs jours à la Commanderie.
Une situation qui a eu du mal à passer manifestement, puisque Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté du groupe pour le déplacement au Havre après avoir aspergé un dirigeant et ses affaires personnelles avec un extincteur. En parallèle de cette fête façon colonie de vacances, Frank McCourt est toujours occupé à trouver une façon de réorganiser l'organigramme du club, avec le poste de directeur sportif en ligne de mire.

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Frederic Massara ne rejoindra pas l'OM

Si le profil de Julien Fournier est celui qui tient le plus la corde pour l'instant, d'autres ont été évoqués dans la presse. Récemment, c'est celui de Frederic Massara qui a fait un peu de bruit. Mais très rapidement, la rumeur est tombée à l'eau. En effet, selon La Minute OM sur X, l'ancien dirigeant du Stade Rennais ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille cet été. Son profil n'a pas été retenu par la direction car il ne correspond pas aux critères recherchés par cette dernière en vue d'une restructuration de l'effectif.
La recherche continue, donc, alors que l'OM doit impérativement l'emporter au Stade Océane ce dimanche pour le compte de la 33e journée de Ligue 1 s'il veut espérer conserver une chance de participer à une compétition européenne la saison prochaine.
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Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A partir du moment ou le PSG concède 6 buts ils auraient pu en prendre 7 meme si a 10 cela relève de la SF. Je te propose de revoir l'action de Suarez et tu verra que Marquinhos met son bras dans le cou de Suarez tu peux estimer que ce n'est pas suffisant mais a cette vitesse ca peut faire mal et désquilibrer. Concernant Meunier le péno est ridicule mais pas illégitime dans le sens ou Neymar, qui joue bien le coup, est stoppé irrègulièrement. On n'est pas sur des erreurs manifestes.

OM : Une mise au vert illégale, les joueurs contre-attaquent

Sguegue Roi

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

t'en pense quoi du Penalty bidon sur Diaz a l'aller alors que c'est lui qui fait faute sur Pacho ? Dégage ! Le Bayern qui chiale sur l'arbitrage mdrrrr vraiment devenu des loosers eux, Nous on s'est fait volé contre United et le Penalty Bidon a la derniere minute pr une frappe en 6m... le Barca j'en parle meme pas, Le Real et la faute sur Donna, le but annulé en revenant a une pseudo poussette sur Marcelo genre 15s avant etc etc... Bref que tout le monde aille se faire enc**** nous les faits de jeu en notre faveur ya 0 débat. POINT FINAL

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A la epoque la regle du but a l exterieur etait encore effective... Tu avoues qu il y avait penalty sur la faute de Mascherano sur Di Maria ds la surface, si l arbitre avait sifflé, ca aurait fait 2/3 a ce moment du match pour le Barca il aurait fallut qu ils marquent 7 buts pour se qualifier ... Donc je résume la defaite est mérité mais ils nous ont volé la qualif, surtout que d autres actions sont egalement tres litigieuses, comme le peno de Suarez ou il n y a jamais faute, d ailleurs Suarez se prend jaune pour simulation 30s avant. Le péno sur Neymar, ou Meunier glisse et sa tete heurte le mollet de Neymar, comment peut on sifflé faute ds l esprit du jeu sur ce genre d action ? Etc ...

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Barça-Chelsea l'arbitrage est en faveur de Chelsea à l'aller, ce qui fait que le Barça n'a pas volé sa qualif. Et pourtant, 17 ans plus tard, ça nous crache dessus encore. Les gens s'en foutent des règles, du mérite, du beau jeu et j'en passe. Ils voient ce qu'ils veulent voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
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Toulouse
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Paris
41321011114447-3
12
Brest
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13
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343297162746-19
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15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
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17
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18
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163237223272-40

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