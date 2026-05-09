OM : McCourt refuse cette candidature

Pressenti comme étant l'un des favoris de Frank McCourt pour le poste de directeur sportif, Frederic Massara ne rejoindra pas l'OM. Son profil n'a pas pleinement convaincu ceux qui doivent trouver un successeur à Medhi Benatia.

Le football nous apporte en ce moment son lot de crises. Si le Real Madrid fait beaucoup parler en ce moment à cause des très grosses tensions en interne, l'Olympique de Marseille n'a rien à envier aux Merengue. Pour tenter de remobiliser les troupes, Habib Beye et son staff ont organisé une énième mise au vert forcée de plusieurs jours à la Commanderie.

Une situation qui a eu du mal à passer manifestement, puisque Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté du groupe pour le déplacement au Havre après avoir aspergé un dirigeant et ses affaires personnelles avec un extincteur . En parallèle de cette fête façon colonie de vacances, Frank McCourt est toujours occupé à trouver une façon de réorganiser l'organigramme du club, avec le poste de directeur sportif en ligne de mire.

Frederic Massara ne rejoindra pas l'OM

Si le profil de Julien Fournier est celui qui tient le plus la corde pour l'instant, d'autres ont été évoqués dans la presse. Récemment, c'est celui de Frederic Massara qui a fait un peu de bruit. Mais très rapidement, la rumeur est tombée à l'eau. En effet, selon La Minute OM sur X, l'ancien dirigeant du Stade Rennais ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille cet été. Son profil n'a pas été retenu par la direction car il ne correspond pas aux critères recherchés par cette dernière en vue d'une restructuration de l'effectif.