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En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

OM08 mai , 21:00
parEric Bethsy
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Punis par la direction, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont passé une bonne partie de la semaine en mise au vert à la Commanderie. Mais les dirigeants n’ont pas obtenu la réaction attendue puisque certains membres du groupe ont plutôt décidé de s’amuser.
Habib Beye n’était pas d’humeur à commenter les effets de la mise au vert. Interrogé une première fois sur les bienfaits de ce rassemblement forcé, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a botté en touche. « On est là pour préparer le match du Havre, a esquivé le technicien. C'est pour ça qu'on est là, que cette conférence de presse se tient. » Le Franco-Sénégalais n’a absolument pas répondu à la question, d’où la relance sur le contenu de ces quelques jours à la Commanderie.

Aubameyang impliqué

« J'ai déjà répondu, a-t-il lâché. Pour préparer ce match contre le Havre, il faut le préparer dans les meilleures conditions, tout simplement. » Manifestement, Habib Beye n’a pas apprécié cette mise au vert entamée lundi et qui a pris fin ce vendredi. Il faut dire que le coach marseillais, agacé par le manque d’implication de ses hommes, a dû interrompre une séance mercredi. Puis le lendemain, lors de la dernière soirée de mise au vert, certains membres du groupe se sont lâchés. Plusieurs joueurs ont organisé une sorte de fête à la Commanderie pour digérer la pression.
Les éléments concernés, emmenés par le cadre Pierre-Emerick Aubameyang, se sont permis de déplacer les lits, de mettre les chambres sans dessus dessous et de vider complètement un extincteur dans la chambre d’un dirigeant, énumère Foot Mercato. Dans un contexte de crise sportive, cette ambiance proche d’une « colonie de vacances », selon les termes employés par des témoins de la scène, a évidemment déplu au staff. Ces joueurs corrigés à Nantes (3-0) samedi dernier ne semblent pas affectés, ni concentrés sur le déplacement au Havre dimanche alors que l’Olympique de Marseille devrait rater la qualification pour la Ligue des Champions.

Ligue 1

10 mai 2026 à 21:00
Le Havre
21:00
Olympique Marseille
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C'est la même histoire que avec saliba qui était prêté à L OM et qu'il voulait rester à Marseille et a la fin du prêt arsenal a repris son joueur pour en faire un titulaire

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

Au collège c’est comme ca aussi a cause du brevet ... je me demande même si je vais mettre mes gosses en cours là dernière semaine.

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

NN mais en vrai, c'est dingue... Ils n'ont aucun respect pour vous les supporteurs... Ça me rappelle les derniers jours d'écoles primaires ou l'on pouvait emmener des jeux de sociétés.

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Et ? On sent bien que tu veux dire quelque chose, mais quoi ?

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58321778513516
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54321661056488
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O. Marseille
533216511594415
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Lorient
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10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
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3831108134151-10
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343297162746-19
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Le Havre
3232614123043-13
15
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3132710153658-22
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2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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