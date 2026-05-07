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OM : McCourt met Paixao en vente pour 45 ME

OM07 mai , 12:00
parGuillaume Conte
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Igor Paixao a connu une première saison moyenne avec l'OM, qui le met à prix pour un départ majeur en cas de grosse offre. Frank McCourt ne dira pas non à une belle vente.
Recrue phase de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Igor Paixao a connu une saison mitigée. Arrivé blessé, le Brésilien a trouvé ses marques en Ligue des Champions, marquant quelques buts précieux, mais son apport en championnat reste décevant. Engagé avec l’OM jusqu’en 2030, l’ancien du Feyenoord Rotterdam a encore le temps de prouver sa valeur. Pablo Longoria avait lâché tout de même 30 millions d’euros pour le faire venir des Pays-Bas. Un départ n’était jusqu’à présent pas à l’ordre du jour, mais une grosse offre pourra tout changer.

Igor Paixao sur le départ après un an ?

Frank McCourt a bien l’intention de récupérer enfin de l’argent avec son club, après des années à passer à la caisse sans rien dire. Mais le nouveau président Stéphane Richard a bien compris la consigne, et personne n’est à l’abri d’un départ. Même les grosses recrues de l’été dernier. Si Mason Greenwood devrait, vue la tension actuelle autour de son cas, partir au mois de juin, Igor Paixao n’est désormais plus invendable.
Palmeiras fait toujours le forcing pour le récupérer, ce qui serait un choix osé pour la carrière de l’ancien de Coritiba, qui n’a que 22 ans et songe plutôt à exploser en Europe qu’à revenir au pays. Mais le club de Sao Paulo possède un solide sponsor, et il serait prêt à faire une folie financière pour le faire signer. Il va falloir en effet dépenser très gros, puisque selon les informations du média brésilien RTI Esporte, l’OM demande 45 millions d’euros pour laisser partir son ailier gauche à la frappe redoutable.
Un prix qui s’explique facilement et doublement. Ce serait une très grosse vente pour un joueur acheté très cher, et c’est aussi une volonté d’accorder sa confiance à Igor Paixao, qui est considéré comme un élément important pour l’avenir, sauf si un club venait à faire une véritable folie. La porte est donc entrouverte, mais à ce prix, il y a de grandes chances que Palmeiras jette l’éponge.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
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18
Metz
163237223272-40

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