OM : McCourt abandonne, la vente redevient d'actualité

OM : McCourt abandonne, la vente redevient d'actualité

OM24 juin , 12:00
parClaude Dautel
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Habitué à défendre la cause de l'OM devant la DNCG, Frank McCourt a laissé Stéphane Richard se débrouiller mardi. Le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille paraît de plus en plus fatigué par la situation financière et forcément son avenir est de nouveau évoqué.
Depuis qu'il a racheté l'Olympique de Marseille à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt a toujours pris l'habitude de signer des chèques en fin de saison afin que son club puisse passer sans encombre devant la DNCG. Mais mardi, le propriétaire de l'OM a laissé faire celui qui sera officiellement le président du club phocéen dans une semaine. Du côté du gendarme financier du football, on a été étonné de tout cela. Notamment parce que Stéphane Richard est arrivé avec plus de 20 minutes de retard au rendez-vous fixé par la DNCG, mais également parce qu'il était seul, Alban Juster, actuel président intérimaire, intervenant par visioconférence. Pour L'Equipe, il est évident que Frank McCourt a de moins en moins le cœur léger concernant la gestion de l'Olympique de Marseille.

L'OM vendu, et si c'était le bon moment

Pour Mathieu Grégoire, journaliste du quotidien sportif dans la cité phocéenne, l'homme d'affaires américain est arrivé à un tournant et la suite est très incertaine. « Le propriétaire de l’OM est aussi à un carrefour de son aventure en Provence. Il en a assez de remettre au pot, d’être garant d’une gestion dispendieuse. Comme en janvier, il veut des ventes et des plus-values. Et l’OM a promis des ventes, trois rapidement, puis d’autres en juin 2027 et ainsi de suite, explique notre confrère, qui confirme que même du côté de la DNCG on se pose des questions sur l’avenir de Frank McCourt à Marseille. L’instance aimerait en savoir où va exactement l’Olympique de Marseille. »

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A ce stade, le discours officiel marseillais, c'est que Frank McCourt est en quête d'un investisseur pour apporter une vraie aide financière à l'OM et avoir des ambitions. Mais quelle société acceptera d'apporter des fonds dans un club sans en avoir la direction. D'autant que McCourt n'a pas réellement prouvé sa capacité à faire fructifier un éventuel investissement et que lui signer un chèque en blanc serait suicidaire ou presque. Cela va forcément remettre sur le devant de la scène le fameux fantôme de la vente de l'OM, même si les Saoudiens ne sont plus aussi excités qu'avant par le football et qu'aucun candidat sérieux au rachat ne s'est fait connaître. Pour l'instant.
En attendant une hypothétique vente, Frank McCourt va cependant devoir rapidement faire un nouveau geste financier afin que l'Olympique de Marseille évite une mauvaise surprise à la DNCG. Cette dernière attend de Stéphane Richard qu'il se présente désormais avec des éléments tangibles et pas avec des promesses comme cela a été le cas mardi.
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OM : McCourt abandonne, la vente redevient d'actualité

Mc court fatigué de la situation financière : mais c’est quand même lui qui a mis Longoria et benatia en joueurs de football manager ! Comme je dis souvent : la compétence a un prix mais l incompétence a un coût !!! Fallait mettre des gens compétents et les comptes n’en seraient pas à ce niveau

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Il n y a pas de processus de vente puisque les "merdias" ne savent rien, tu viens de nous le dire...^^

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