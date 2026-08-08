L’OM va chercher son gardien chez un grand d’Europe

Pour compenser le départ de Geronimo Rulli à Manchester City, l’Olympique de Marseille étudie plusieurs pistes. Le club phocéen s’intéresse par exemple au gardien de la Juventus Turin Michele di Gregorio. Mais l’Italien semble davantage attiré par une autre destination.

Le poste de gardien fait maintenant partie des chantiers prioritaires de Grégory Lorenzi. Face au départ imminent de Geronimo Rulli à Manchester City, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille doit vite trouver le futur portier numéro 1 de son équipe. Le statut aurait pu revenir à l’actuelle doublure Jeffrey de Lange. Sauf que le Néerlandais n’est pas certain de rester la saison prochaine. Au moins une recrue sera nécessaire dans la cage, d’où l’étude de plusieurs pistes énumérées ces derniers jours.

On a notamment vu passer le nom de Lucas Perri. Mais le portier de Leeds United, bien connu en Ligue 1 depuis son passage réussi à l’Olympique Lyonnais, a refusé l’invitation afin de privilégier l’offre du Torino. Le club phocéen aura peut-être davantage de chances sur le dossier Marcin Bulka qui fait l’objet d’une offre marseillaise pour un prêt d’une saison. En attendant la réponse de Neom (Arabie Saoudite), l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas de regarder ailleurs, et plus précisément à la Juventus Turin. La direction olympienne a en effet récolté des informations sur la disponibilité de Michele Di Gregorio (29 ans).

Non retenu, l’Italien devrait subir le renouvellent prévu par les Bianconeri à son poste. L’ancien dernier rempart de Monza se verrait bien rester, même s’il devait se battre pour gagner sa place. Mais ses supérieurs préfèrent s’en séparer malgré son contrat jusqu’en 2029. Comme le FC Valence en Espagne, les Marseillais pensaient profiter de sa situation pour attirer un gardien expérimenté et considéré fiable. Mais d’après La Gazzetta dello Sport, Michele Di Gregorio devrait plutôt se diriger vers l’Angleterre où plusieurs formations lui tournent autour. Pas sûr que l’Olympique de Marseille insiste sur ce dossier.