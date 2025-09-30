OM : McCourt a une idée, les Marseillais vont hurler

En place depuis plus de 20 ans, le logo actuel de l’OM va bientôt disparaître. L’état-major du club phocéen travaille sur un nouveau logo depuis plusieurs mois, un projet validé par Frank McCourt.

L’Olympique de Marseille s’apprête à tourner une page importante de son histoire. On ne parle pas ici d’un changement de stade, de propriétaire ou de président mais plutôt d’un changement… de logo. Le logo actuel a désormais plus de 20 ans et la volonté des dirigeants olympiens est de marquer le début d’une nouvelle ère. Selon les informations du Parisien, le projet est en cours depuis plusieurs mois et devrait aboutir prochainement.

« Cela fait partie d’une transformation du club vers l’avenir. Tu dois respecter l’histoire, être identifiable et avoir une identité propre » expliquait à ce sujet Pablo Longoria. Le quotidien affirme que la devise « Droit au but » ne devrait pas disparaître mais elle pourrait être intégrée ou non selon les supports de communication et les usages, à l’instar de ce que fait Liverpool avec son hymne légendaire « You’ll Never Walk Alone ». Les dirigeants de l’OM ont par ailleurs l’intention de déposer un brevet pour une nouvelle couleur exclusive : « le Bleu OM ».

Attention, ce logo risque néanmoins de diviser. Car si les leaders des groupes Ultras ont été sollicités et ont donné un avis globalement positif, on affirme en interne que ce nouveau blason sera « clivant mais des succès associés à cet emblème contribueront à son acceptation ». Le Parisien explique par ailleurs dans son papier que Frank McCourt suit l’évolution du projet avec attention et a validé les changements à venir. Reste maintenant à savoir à quoi ressemblera concrètement ce nouveau logo et quand il sera dévoilé. Selon les indiscrétions de la Minute OM, ce nouveau logo sera rendu public durant la saison actuelle et figurera donc sur les maillots de la saison prochaine. Il reste donc encore quelques semaines ou au pire quelques mois à attendre pour les supporters olympiens avant de savoir à quoi ressemblera leur nouvel emblème.