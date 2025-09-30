ICONSPORT_267501_0091
Frank McCourt

OM : McCourt a une idée, les Marseillais vont hurler

OM30 sept. , 13:40
parCorentin Facy
0
En place depuis plus de 20 ans, le logo actuel de l’OM va bientôt disparaître. L’état-major du club phocéen travaille sur un nouveau logo depuis plusieurs mois, un projet validé par Frank McCourt.
L’Olympique de Marseille s’apprête à tourner une page importante de son histoire. On ne parle pas ici d’un changement de stade, de propriétaire ou de président mais plutôt d’un changement… de logo. Le logo actuel a désormais plus de 20 ans et la volonté des dirigeants olympiens est de marquer le début d’une nouvelle ère. Selon les informations du Parisien, le projet est en cours depuis plusieurs mois et devrait aboutir prochainement.
« Cela fait partie d’une transformation du club vers l’avenir. Tu dois respecter l’histoire, être identifiable et avoir une identité propre » expliquait à ce sujet Pablo Longoria. Le quotidien affirme que la devise « Droit au but » ne devrait pas disparaître mais elle pourrait être intégrée ou non selon les supports de communication et les usages, à l’instar de ce que fait Liverpool avec son hymne légendaire « You’ll Never Walk Alone ». Les dirigeants de l’OM ont par ailleurs l’intention de déposer un brevet pour une nouvelle couleur exclusive : « le Bleu OM ».
ICONSPORT_266359_0001
Attention, ce logo risque néanmoins de diviser. Car si les leaders des groupes Ultras ont été sollicités et ont donné un avis globalement positif, on affirme en interne que ce nouveau blason sera « clivant mais des succès associés à cet emblème contribueront à son acceptation ». Le Parisien explique par ailleurs dans son papier que Frank McCourt suit l’évolution du projet avec attention et a validé les changements à venir. Reste maintenant à savoir à quoi ressemblera concrètement ce nouveau logo et quand il sera dévoilé. Selon les indiscrétions de la Minute OM, ce nouveau logo sera rendu public durant la saison actuelle et figurera donc sur les maillots de la saison prochaine. Il reste donc encore quelques semaines ou au pire quelques mois à attendre pour les supporters olympiens avant de savoir à quoi ressemblera leur nouvel emblème.  
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_159799_0103
Ligue 2

Le Créteil de Xavier Niel se prend les pieds dans le tapis

ICONSPORT_271163_0352
OL

OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

ICONSPORT_272040_0213
RCSA

Strasbourg et Chelsea ont une nouvelle cible en Ligue 1

ICONSPORT_271637_0231
PSG

Le PSG rigole de cette offre à 120 millions

Fil Info

14:20
Le Créteil de Xavier Niel se prend les pieds dans le tapis
14:00
OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1
13:20
Strasbourg et Chelsea ont une nouvelle cible en Ligue 1
13:00
Le PSG rigole de cette offre à 120 millions
12:40
OL : Walid Acherchour est effaré par ce Lyonnais
12:20
Robinio Vaz reçoit une offre qui énerve l’OM
12:00
PSG : Deux stars sur la sellette, Luis Enrique est furieux
11:30
Ekwah divorce avec l'ASSE, deux clubs débarquent
11:17
Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Derniers commentaires

OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

Lui c'est vraiment la tres bonne pioche du recrutement il est vraiment excellent.

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

🤣😂🤣 c'est tellement ca a les ecouter ils ont un effectif de zinzin

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

850M de budget et pas foutu d'avoir 4 remplacants 🤣😂🤣 Plaints toi plutot a ta direction

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Mais ca c'est le probleme de ta direction qui malgré une saison eprouvante n'a pas recruté...fallait pas etre devin pour savoir que les blessures allaient s'enchainer avec la cdm des clubs mais bon visiblement reflechir c'est trop demandé aux parisiens qui preferent geindre et trouver des excuses.

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

comme je disais dans un autre article il reste 20 pts a avoir pour obtenir le maintient .. plus vite ce sera fait mieux ce sera

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading