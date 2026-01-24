OM : Mateta met en péril ce gros coup de Longoria à 25 ME

Il semblerait qu'il y ait déjà un souci entre Ethan Nwaneri et Mateta. Au mieux, il trouvera un bon sujet de discussion avec Aubameyang.
C'est peut-être pour le préserver pour le match de bruge , la qualification se joue mercredi a bruge
Ça serait débile de le vendre lors ce mercato. Tessman est quasi indiscutable pour notre milieu, et on est encore engagé à 2 compét en + de la L1...
Et Tessmann il est juste indiscutable au milieu de terrain chez nous il y a qu a regarder les matchs ou il n est pas sur le terrain c est généralement très compliqué .
Et Tessmann au milieu il est indiscutable .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Loading
🚨#Genoa 🇮🇹 Jeff Ekhator – Benfica & Premier League links! 📌 Benfica tracking Genoa’s 19‑year‑old striker as Pavlidis & Ivanovic alternative. ⚡️ Crystal Palace eye possible Premier League move. 💰 Genoa want €20–25M.