OM : Mateta met en péril ce gros coup de Longoria à 25 ME

L’OM a coché le nom du jeune buteur italien Jeff Ekhator afin de compenser numériquement le départ de Robinio Vaz à l’AS Roma. Mais l’attaquant du Genoa est très courtisé en Premier League.

Il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ de son jeune attaquant Robinio Vaz. Le club phocéen n’a pas résisté à la tentation de s’en séparer en échange de 25 millions d’euros, alors que l’ancien Sochalien était en fin de contrat en juin 2028 et que les négociations pour prolonger n’aboutissaient pas à un accord. Pour Marseille, l’opportunité de réaliser une très grosse plus-value était trop belle. Dans le même temps, Amine Gouiri est revenu de blessure, ce qui permet à Roberto De Zerbi de toujours compter sur deux attaquants avec l’international algérien et Pierre-Emerick Aubameyang.

L'Angleterre plutôt que l'OM pour Ekhator

Cela étant, l’OM n’est pas contre l’idée de compenser numériquement le départ de Robinio Vaz avec le recrutement d’un jeune attaquant dans le même profil. En ce sens, Marseille a coché le nom du prometteur Jeff Ekhator , international espoirs italien de 19 ans, auteur de 2 buts cette saison au Genoa. Lié au club de Série A jusqu’en juin 2029, ce jeune buteur plaît à Marseille, qui a néanmoins peu de chances de le recruter lors de ce mercato hivernal.

Et pour cause, le journaliste Ekrem Konur nous apprend que Jeff Ekhator est davantage proche de la Premier League. Le journaliste révèle sur X que Crystal Palace en fait sa priorité afin de compenser le probable départ de Jean-Philippe Mateta. L’international français souhaite quitter les Eagles cet hiver. Il est notamment courtisé par la Juventus Turin et un accord est proche entre toutes les parties.

Pour le remplacer, le club de Premier League fonce donc sur Jeff Ekhator, pour qui le Genoa réclame entre 20 et 25 millions d’euros selon le média. Reste maintenant à voir si un accord total sera trouvé pour la venue du buteur italien en Premier League. Un dossier que l’OM continue d’observer de loin au cas où le transfert échoue. Mais il semble désormais improbable de voir le puissant buteur du Genoa poser ses valises à Marseille en ce mois de janvier.