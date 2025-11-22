ICONSPORT_270944_0035
Mason Greenwood - Olympique de Marseille

OM : Mason Greenwood prépare un coup énorme

OM22 nov. , 8:40
parClaude Dautel
2
Désormais en tête du classement des buteurs de Ligue 1 après son doublé contre Nice, Mason Greenwood a déjà un autre match en tête. L’attaquant anglais de l’OM veut se venger.
Avec dix buts en douze matchs, soit un ratio de 0,83 but par match, Mason Greenwood est à présent le meilleur réalisateur du championnat de Ligue 1. À ce stade de la saison, cela ne veut rien dire, mais il est évident que l’ancien joueur de Manchester United est dans une forme qui peut laisser envisager de belles choses pour l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisque, après le triomphe de Marseille à Nice, l’entraîneur de l’OM a salué la performance de son attaquant. « Mason progresse. Je pense que c’est d’abord mental, mais aussi physique, avec l’enchaînement des matchs. On ne peut pas toujours offrir la même intensité pendant quatre-vingt-dix minutes. C’est à nous de le gérer, mais surtout à lui de vouloir faire cet effort. Ne l’écrivez pas trop, mais je crois qu’il est vraiment en train de devenir un joueur complet », a confié De Zerbi. Mais pour Mason Greenwood, un autre rendez-vous le hante : celui contre Newcastle, mardi soir au Vélodrome.

Greenwood veut choquer l’Angleterre

Car pour la première fois depuis qu’il a été poussé dehors par Manchester United, et qu’il est persona non grata en Angleterre suite à l’agression de sa compagne, Mason Greenwood va croiser la route d’un club de Premier League. Entre l’attaquant de 24 ans et l’Angleterre, il y a des comptes à régler, car de l’autre côté de la Manche, on ne lui a rien pardonné. Au point même que ce dernier a laissé sous-entendre, sans le concrétiser, qu’il avait décidé de porter le maillot de la Jamaïque, dont il a obtenu la nationalité cet été. Alors Greenwood a noté la date du mardi 25 novembre et veut montrer à toute la Premier League que le virer était une erreur.

Selon L’Équipe, ce choc face à Newcastle l’obsède

« Pendant que cela se chamaillait sur la pelouse de Nice, Greenwood avait déjà la tête ailleurs, peut-être à Newcastle, ce mardi, pour des retrouvailles au sommet avec un club de Premier League, son berceau. Ce ne sera pas un match anodin ; il n’y a qu’à se rappeler son altercation avec Tyrone Mings, le défenseur d’Aston Villa, lors d’une rencontre qui n’avait rien d’amical, le 9 août », explique Mathieu Grégoire dans les colonnes du quotidien sportif. Pour le correspondant du quotidien à Marseille, pendant 90 minutes, Mason Greenwood aura l’occasion de faire taire ses détracteurs en Angleterre, et nul doute qu’il sera prêt.
2
Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

