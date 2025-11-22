OM : Mason Greenwood prépare un coup énorme

Désormais en tête du classement des buteurs de Ligue 1 après son doublé contre Nice, Mason Greenwood a déjà un autre match en tête. L’attaquant anglais de l’OM veut se venger.

Mason progresse. Je pense que c'est d'abord mental, mais aussi physique, avec l'enchaînement des matchs. On ne peut pas toujours offrir la même intensité pendant quatre-vingt-dix minutes. C'est à nous de le gérer, mais surtout à lui de vouloir faire cet effort. Ne l'écrivez pas trop, mais je crois qu'il est vraiment en train de devenir un joueur complet », a confié De Zerbi. Mais pour Mason Greenwood, un autre rendez-vous le hante : celui contre Newcastle, mardi soir au Vélodrome. Avec dix buts en douze matchs, soit un ratio de 0,83 but par match, Mason Greenwood est à présent le meilleur réalisateur du championnat de Ligue 1. À ce stade de la saison, cela ne veut rien dire, mais il est évident que l'ancien joueur de Manchester United est dans une forme qui peut laisser envisager de belles choses pour l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisque, après le triomphe de Marseille à Nice, l'entraîneur de l'OM a salué la performance de son attaquant. «

Greenwood veut choquer l’Angleterre

Car pour la première fois depuis qu’il a été poussé dehors par Manchester United, et qu’il est persona non grata en Angleterre suite à l’agression de sa compagne, Mason Greenwood va croiser la route d’un club de Premier League . Entre l’attaquant de 24 ans et l’Angleterre, il y a des comptes à régler, car de l’autre côté de la Manche, on ne lui a rien pardonné. Au point même que ce dernier a laissé sous-entendre, sans le concrétiser, qu’il avait décidé de porter le maillot de la Jamaïque, dont il a obtenu la nationalité cet été. Alors Greenwood a noté la date du mardi 25 novembre et veut montrer à toute la Premier League que le virer était une erreur.

Selon L’Équipe, ce choc face à Newcastle l’obsède

« Pendant que cela se chamaillait sur la pelouse de Nice, Greenwood avait déjà la tête ailleurs, peut-être à Newcastle, ce mardi, pour des retrouvailles au sommet avec un club de Premier League, son berceau. Ce ne sera pas un match anodin ; il n’y a qu’à se rappeler son altercation avec Tyrone Mings, le défenseur d’Aston Villa, lors d’une rencontre qui n’avait rien d’amical, le 9 août », explique Mathieu Grégoire dans les colonnes du quotidien sportif. Pour le correspondant du quotidien à Marseille, pendant 90 minutes, Mason Greenwood aura l’occasion de faire taire ses détracteurs en Angleterre, et nul doute qu’il sera prêt.