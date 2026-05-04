OM : Mason Greenwood exige un bon de sortie

Apparu totalement démotivé contre le FC Nantes, Mason Greenwood n'a pas l'intention de prolonger sa carrière à l'OM et a officiellement demandé un bon de sortie à ses dirigeants.

Interrogé par Ligue 1+ après le match Nantes-OM, Habib Beye a refusé de s'exprimer sur une séquence filmée pendant le match durant laquelle on voyait Mason Greenwood remonter défendre en marchant. Mais c'est une évidence, l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille n'est plus que l'ombre de lui-même depuis plusieurs matchs. Venu à l'OM pour travailler avec Roberto De Zerbi, Greenwood n'a pas digéré que le technicien italien parte aussi brutalement en pleine saison et il traîne son spleen sur les terrains de Ligue 1. A trois ans de la fin de son contrat avec l'OM, l'ancien joueur de Manchester United a décidé de quitter le club phocéen. C'est ce qu'annonce le média spécialisé La Minute OM, qui précise que la destination de Mason Greenwood risque de l'éloigner de l'Europe.

En effet, si Mason Greenwood est valorisé à 55 millions d'euros, son passé d'homme violent lui colle à la peau. Autrement dit, dans certains pays européens, et surtout l'Angleterre, l'attaquant ne pourra pas signer. Alors, c'est l'Arabie Saoudite qui semble être le plus à même de faire une offre susceptible d'être validée par les dirigeants de l'Olympique de Marseille, lesquels devront r edonner 50% de ce transfert au club anglais dans le cadre de l'accord trouvé lors du transfert du joueur anglais . On voit mal une autre solution pour Greenwood, qui ne se sent plus à son aise à l'OM et veut donc partir dès la prochaine fenêtre des transferts. Un gros gâchis pour celui qui pendant longtemps a été le meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison, avant de connaître un énorme passage à vide. Si le joueur anglais de 24 ans a marqué 25 buts en 2025-2026, il est totalement muet depuis le 7 mars, un but contre Toulouse. Fâché avec Medhi Benatia, et pas vraiment sur la même longueur d'onde qu'Habib Beye, Mason Greenwood va donc quitter le club.

Récemment interrogé sur la possibilité de faire signer Mason Greenwood à Tottenham, Roberto de Zerbi avait dit qu'il pourrait tenter de faire la demande à son président en cas de maintien. Mais depuis, l'entraîneur italien a bien compris que les Spurs ne se lanceraient pas dans ce genre d'opération compte tenu de l'impact colossal que cela pourrait avoir auprès de ses supporters.