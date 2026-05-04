Greenwood veut quitter l'OM
Mason Greenwood demande un bon de sortie

OM : Mason Greenwood exige un bon de sortie

OM04 mai , 19:30
parClaude Dautel
5
Apparu totalement démotivé contre le FC Nantes, Mason Greenwood n'a pas l'intention de prolonger sa carrière à l'OM et a officiellement demandé un bon de sortie à ses dirigeants.
Interrogé par Ligue 1+ après le match Nantes-OM, Habib Beye a refusé de s'exprimer sur une séquence filmée pendant le match durant laquelle on voyait Mason Greenwood remonter défendre en marchant. Mais c'est une évidence, l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille n'est plus que l'ombre de lui-même depuis plusieurs matchs. Venu à l'OM pour travailler avec Roberto De Zerbi, Greenwood n'a pas digéré que le technicien italien parte aussi brutalement en pleine saison et il traîne son spleen sur les terrains de Ligue 1. A trois ans de la fin de son contrat avec l'OM, l'ancien joueur de Manchester United a décidé de quitter le club phocéen. C'est ce qu'annonce le média spécialisé La Minute OM, qui précise que la destination de Mason Greenwood risque de l'éloigner de l'Europe.
En effet, si Mason Greenwood est valorisé à 55 millions d'euros, son passé d'homme violent lui colle à la peau. Autrement dit, dans certains pays européens, et surtout l'Angleterre, l'attaquant ne pourra pas signer. Alors, c'est l'Arabie Saoudite qui semble être le plus à même de faire une offre susceptible d'être validée par les dirigeants de l'Olympique de Marseille, lesquels devront redonner 50% de ce transfert au club anglais dans le cadre de l'accord trouvé lors du transfert du joueur anglais. On voit mal une autre solution pour Greenwood, qui ne se sent plus à son aise à l'OM et veut donc partir dès la prochaine fenêtre des transferts. Un gros gâchis pour celui qui pendant longtemps a été le meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison, avant de connaître un énorme passage à vide. Si le joueur anglais de 24 ans a marqué 25 buts en 2025-2026, il est totalement muet depuis le 7 mars, un but contre Toulouse. Fâché avec Medhi Benatia, et pas vraiment sur la même longueur d'onde qu'Habib Beye, Mason Greenwood va donc quitter le club.
Récemment interrogé sur la possibilité de faire signer Mason Greenwood à Tottenham, Roberto de Zerbi avait dit qu'il pourrait tenter de faire la demande à son président en cas de maintien. Mais depuis, l'entraîneur italien a bien compris que les Spurs ne se lanceraient pas dans ce genre d'opération compte tenu de l'impact colossal que cela pourrait avoir auprès de ses supporters.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts6
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs30
Buts15
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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Derniers commentaires

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Ha oui quand même "le.meilleur club en europe" cest un grand connaisseur le riri😅 Jene sais pas ce qu'ont lui a vendu en achetant Marseille mais il se fait bien pigeonner 🤣🤣

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Pour moi on est toujours sur du 50 50, Paris a l’avantage au score mais le Bayern est chez lui.

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J espere bien que vous serez là.. aucun club n amuse aussi bien la galerie que le vôtre. A part peu etre les chiens verts.. et encore pas sûr.

L’OM privé de C1, McCourt pique sa crise

Ahh ces ricains...c'est quelque chose quand même ! Toujours à l'ouest et dans le déni de tout, ridicules! C'était pas des cowboys déjà qui ont fait de bordeaux ce qu'il est devenu!?? Les textor , mc court, ... Élevés à la trump . Des mythos! À l'OM aucune institution, de staff fort , à l'image d'un Longoria président avant tout salarié qui n'était là principalement que pour fabriquer 25 transferts/transactions pour ses commissions personnelles... Mais disant vouloir de la stabilité depuis des années. 🤦. On voit l'amour du club et même des joueurs aujourd'hui qui n'ont que des envies d'ailleurs

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Alors zut ils veulent le beurre et l argent du beurre .turpin les a bien arrangé en se soit disant trompant de fautif et en ne mettant pas rouge a al tamari.et la ils veulent faire sauter le jaune comme s il ne s etait rien passé. Et puis avec ou samba ca changera pas grand chose il est nul!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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