Greenwood ICONSPORT_267133_0087

OM : Mason Greenwood en Arabie Saoudite, c'est fini

OM19 mars , 12:40
parCorentin Facy
0
Mason Greenwood est un joueur très courtisé à l’approche du mercato estival. L’Atlético de Madrid et la Juventus Turin sont intéressés par l’attaquant de l’OM, qui a également la cote en Arabie Saoudite.
Dans quel club jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? L’avenir de l’attaquant anglais sera sans conteste un enjeu majeur du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen n’a pas encore fait une croix sur son meilleur buteur et pourrait parvenir à le conserver en cas de qualification en Ligue des Champions. Ce ne sera toutefois pas chose aisée. La Juventus Turin et l’Atlético de Madrid ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour recruter l’ailier anglais de 24 ans. Les deux clubs sont très intéressés et envisagent de poser au moins 50 millions d’euros sur la table, soit le prix fixé par l’OM pour accepter de négocier.
Une troisième destination est régulièrement évoquée : l’Arabie Saoudite. En Saudi Pro League, Mason Greenwood pourrait bénéficier d’un salaire XXL loin de la pression médiatique de l’Europe et de l’Angleterre, qui ne lui a toujours pas pardonné ses faux-pas sur le plan extra-sportif. Néanmoins, un transfert en Arabie Saoudite a pris du plomb dans l’aile au cours des dernières semaines selon les informations du Daily Mirror. Nos confrères anglais affirment qu’avec la guerre qui touche actuellement le Moyen-Orient, un départ de Mason Greenwood dans le Golfe n’est désormais plus envisagé par le joueur et son entourage.

Lire aussi

OM : Greenwood à vendre, Benatia fixe un prix XXLOM : Greenwood à vendre, Benatia fixe un prix XXL
Le numéro 10 de l’OM n’était de toute façon pas hyper chaud à l’idée de quitter l’Europe à seulement 24 ans. Avec le conflit entre les Etats-Unis et l’Iran, qui a des conséquences directes sur la région, cette piste est à présent enterrée par la star de l’Olympique de Marseille. Mason Greenwood va donc certainement devoir trancher entre la Série A, la Liga ou le fait de rester en Provence la saison prochaine. Il serait surprenant de voir un club de Premier League se positionner concrètement pour recruter Greenwood, même si ses performances restent très surveillées et commentées Outre-Manche.
0
Articles Recommandés
Karetsas ICONSPORT_278343_0050
PSG

La Belgique envoie un devis salé à 45 ME au PSG

Bellingham ICONSPORT_286587_0009
Liga

Le Real Madrid reçoit 120 millions d’euros pour Jude Bellingham

fonseca ignore par le cnosf l ol est choque fonseca 5 393487
OL

OL : Fonseca veut revoir le gang des Lyonnais

ICONSPORT_360351_0380
Equipe de France

EdF : Didier Deschamps déclasse Lucas Chevalier

Fil Info

19 mars , 15:30
La Belgique envoie un devis salé à 45 ME au PSG
19 mars , 15:00
Le Real Madrid reçoit 120 millions d’euros pour Jude Bellingham
19 mars , 14:40
OL : Fonseca veut revoir le gang des Lyonnais
19 mars , 14:19
EdF : Didier Deschamps déclasse Lucas Chevalier
19 mars , 14:04
EdF : La France avec Mbappé et Chevalier pour affronter le Brésil
19 mars , 13:40
TV : Polémique à Bordeaux, Ligue 1+ passe à la caisse
19 mars , 13:20
Pavard quitte l'OM, la confirmation tombe
19 mars , 13:00
Le Real et le Barça en bataille pour un crack de 19 ans

Derniers commentaires

OL : Hugo Guillemet fracasse la direction lyonnaise

c'est entre ""

Le PSG valide le départ de Lucas Hernandez

mais DD le prend

OL : Fonseca veut revoir le gang des Lyonnais

J'espère que les blessures vont maintenant nous laisser tranquille et qu'on va bien finir cette saison.

EdF : La France avec Mbappé et Chevalier pour affronter le Brésil

pas de Tolisso mais Hernandez va bien te f...

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Certes, c'est pour ça que je ne parle pas de l'équipe en soit mais du reste qui peut néanmoins avoir un rôle. Maintenant si on les joue comme Chelsea on doit les sortir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading