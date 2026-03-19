OM : Mason Greenwood en Arabie Saoudite, c'est fini

Mason Greenwood est un joueur très courtisé à l’approche du mercato estival. L’Atlético de Madrid et la Juventus Turin sont intéressés par l’attaquant de l’OM, qui a également la cote en Arabie Saoudite.

Dans quel club jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? L’avenir de l’attaquant anglais sera sans conteste un enjeu majeur du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen n’a pas encore fait une croix sur son meilleur buteur et pourrait parvenir à le conserver en cas de qualification en Ligue des Champions. Ce ne sera toutefois pas chose aisée. La Juventus Turin et l’Atlético de Madrid ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour recruter l’ailier anglais de 24 ans. Les deux clubs sont très intéressés et envisagent de poser au moins 50 millions d’euros sur la table, soit le prix fixé par l’OM pour accepter de négocier

Une troisième destination est régulièrement évoquée : l’Arabie Saoudite. En Saudi Pro League, Mason Greenwood pourrait bénéficier d’un salaire XXL loin de la pression médiatique de l’Europe et de l’Angleterre, qui ne lui a toujours pas pardonné ses faux-pas sur le plan extra-sportif. Néanmoins, un transfert en Arabie Saoudite a pris du plomb dans l’aile au cours des dernières semaines selon les informations du Daily Mirror. Nos confrères anglais affirment qu’avec la guerre qui touche actuellement le Moyen-Orient, un départ de Mason Greenwood dans le Golfe n’est désormais plus envisagé par le joueur et son entourage.

Le numéro 10 de l’OM n’était de toute façon pas hyper chaud à l’idée de quitter l’Europe à seulement 24 ans. Avec le conflit entre les Etats-Unis et l’Iran, qui a des conséquences directes sur la région, cette piste est à présent enterrée par la star de l’Olympique de Marseille. Mason Greenwood va donc certainement devoir trancher entre la Série A, la Liga ou le fait de rester en Provence la saison prochaine. Il serait surprenant de voir un club de Premier League se positionner concrètement pour recruter Greenwood, même si ses performances restent très surveillées et commentées Outre-Manche.