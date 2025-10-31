ICONSPORT_275433_0075

OM : « Il l’a laissé marquer », cette recrue vedette prend cher

OM31 oct. , 8:40
parGuillaume Conte
1
Deux jours après les points perdus contre Angers, les comptes se règlent encore à Marseille, où un solide renfort de cet été est pointé du doigt. Et ce n'est pas Benjamin Pavard. 
L’OM a perdu deux points précieux face à Angers (2-2). L’occasion de prendre la première place est passée sous le nez des joueurs de Roberto De Zerbi. Malgré le recrutement de ténors comme Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, tous les problèmes défensifs ne sont pas résolus. C’est le champion du monde français qui a bu la tasse la semaine dernière, avec un festival de mauvaises décisions et de buts concédés. 
Contre Angers, c’est son acolyte marocain a qui pris l’eau. Si solide d’habitude, l’ancien de West Ham a effectué plusieurs erreurs, et est accusé de n’avoir pas fait grand chose pour tenter d’empêcher le but égalisateur d’Angers en fin de rencontre. Une vraie déception aux yeux de Sébastien Volpe, l’animateur du Phocéen, qui n’a pas retrouvé le Aguerd si impressionnant de ce début de saison. 
« J’entends souvent dire, Nayef Aguerd s’il était pas marocain mais qu’il était français ou argentin, il vaudrait un milliard (sic) il est trop fort. Moi, depuis qu’il est arrivé à l’OM, franchement je suis en admiration. Mais sur le match contre Angers. Déjà il nous fait une Balerdi en se faisant lober par le ballon. Ok, ça arrive à tout le monde. Mais quand il est au duel avec l’attaquant (Ousmane Camara sur le but du 2-2), je me dis à tout moment il va le tacler, il va s’interposer sur le tir. Mais en fait il l’a laissé marquer. Après tu les entends, les Aguerd et les Pavard, qui font des messages d’excuses sur Instagram, on va tout donner etc… mais en fait c’est du pipeau », a déploré Sébastien Volpe, pour qui il est nécessaire de faire plus de matchs convaincants, et moins de messages sur les réseaux sociaux. 
L’un n’empêche normalement pas l’autre, mais les supporters de l’OM en ont marre d’entendre les excuses de chacun, et aimeraient au moins que leur équipe profite du petit rythme imposé par le PSG en tête de la Ligue 1 pour entretenir l’espoir d’aller chercher enfin un titre majeur. 
1
Derniers commentaires

Endrick à l’OL, il arrive !

En coupe d’Espagne notamment ou il a fini meilleur buteur l'année dernière. Si le mec voulait venir à Marseille t'aurais déjà sont maillot floqué, mais t'as le seum parce qu'il préfère l'OL.

Endrick à l’OL, il arrive !

faut voir le temps jouer aussi

Endrick à l’OL, il arrive !

Le chantier de cet été sera de vendre les grosses valeurs de l'effectif pour combler les dettes et recruter malin en espérant que ça marche aussi bien que cet été. Et à moins d'une qualification en LDC, ce sera rebelote l'année d'après.

Endrick à l’OL, il arrive !

3M d'euros de salaires est ce que Lyon peut se le permettre là est la question est ce que le Réal avec un autre prétendant qui peut prendre en charge l'intégralité du salaire et qui a une visibilité égale ou supérieure à Lyon n'aurait pas la préférence du Réal et du coup par la même occasion celle du joueur?

Endrick à l’OL, il arrive !

Allez hop c'est parti pour un article quotidien. il vient, il vient plus, il vient un petit peu, il vient plus. Il vient, il vient plus....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

