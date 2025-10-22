ICONSPORT_274051_0140

OM : Marseille a un secret pour battre le Sporting

Roberto De Zerbi a sorti les crocs depuis la victoire face au Havre. Le leader de la Ligue 1 ne veut pas trop bomber le torse et réussir en travaillant dans l'ombre et avec humilité. 
Revenu aux affaires en Ligue 1 au point de doubler le PSG en tête du championnat, l’OM a su, dans ce très bel automne, se remettre aussi dans le coup en Ligue des Champions avec sa belle victoire face à l’Ajax Amsterdam. Il va désormais falloir confirmer avec un succès d’ampleur à l’extérieur. Et notamment ce mercredi soir chez un club qui a aussi de belles ambitions européennes. 
Pour cela, Roberto De Zerbi a décidé de calmer l’enflammade. L’entraineur de l’OM a fait savoir qu’il ne fallait pas se fier à la bonne série actuelle de l’OM pour penser que le match allait se dérouler forcément favorablement. Une bonne façon de prévenir ses troupes contre tout abus de confiance. 
« On doit aussi jouer avec humilité. On peut l’oublier, avec toutes ces victoires, croire que tout va bien. C’est un risque. Il faut donc garder les pieds sur terre et faire profil bas. Mais on doit aussi avoir le courage de jouer notre jeu, faire des passes vers l’avant, presser, jouer les un contre un, frapper. C’est ce courage qui différencie les grandes équipes des normales », a livré le technicien italien, qui ne veut pas voir son équipe prendre son adversaire de haut. 
Ce serait un comble étant donné le passé européen récent de l’OM, qui a souvent eu du mal à briller dans les phases de poule. Mais avec cette nouvelle formule et le potentiel réel de la formation olympienne, l’espoir est là surtout que même la défaite sur le terrain du Real Madrid a laissé de gros espoirs pour la suite de la compétition. 

Champions League

22 octobre 2025 à 21:00
Sporting CP
21:00
Olympique Marseille
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

