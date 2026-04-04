OM : Luis Henrique avait un problème avec les Français

Transféré à l’Inter Milan l’été dernier, Luis Henique ne regrette pas d’avoir quitté l’Olympique de Marseille et la France. Le Brésilien se réjouit de côtoyer des Italiens plus chaleureux.

J'aurais voulu rester à Botafogo, j'était très triste pendant mes premiers jours en France, a raconté l’ailier parti à l’Inter Milan l’été dernier. Mais quand je repense à cette période aujourd'hui, je suis reconnaissant. Si j'étais resté, je ne serais peut-être pas à l'Inter maintenant. » Il faut croire que Luis Henrique n’était pas totalement épanoui à l’Olympique de Marseille . C’est du moins ce que laisse entendre son entretien accordé au magazine Placar. On y apprend d’abord que le Brésilien n’était pas favorable à sa signature au club phocéen en 2020. «, a raconté l’ailier parti à l’Inter Milan l’été dernier.. »

Ravi de son transfert chez les Nerazzurri, Luis Henrique profite d’un meilleur temps de jeu depuis la blessure de Denzel Dumfries en novembre dernier. « Au début c'était difficile, a avoué l’ailier reconverti piston. Mais maintenant je me sens plus à l'aise et je progresse. J'étais inquiet au sujet du travail défensif, étant donné que j'étais un attaquant qui ne donnait pas de couverture défensive. Maintenant c'est quelque chose que je travaille tous les jours. »

L'Italie me plaît davantage que la France - Luis Henrique

L’ancien Marseillais a ainsi facilité son intégration à l’équipe, mais aussi à l’Italie. « Ma première année s'est passée comme prévu, c'est toujours une période d'adaptation. Je pense que je m'entends bien avec les autres joueurs, ils m'ont bien accueilli. Il y avait déjà un Brésilien dans l'équipe, Carlos Augusto, il m'a beaucoup aidé. En dehors du terrain aussi, ça a été facile. L'Italie me plaît davantage que la France, ça a été facile de s'adapter à la nourriture et aux gens plus chaleureux », a comparé Luis Henrique, qui remercierait presque son ex-président Pablo Longoria de l’avoir expédié à l’Inter Milan.