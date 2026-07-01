OM : Lorenzi négocie durement avec le Genoa

L'OM discute quotidiennement avec le Genoa pour la vente de Hamed Junior Traoré. Les négociations avancent, mais le départ de l'Ivoirien ne se concrétise toujours pas.

L’Olympique de Marseille rêve clairement d’une première vente pour pouvoir lancer son mercato, et montrer que les choses vont dans le bon sens. Hamed Junior Traoré pourrait être l’heureux élu, dans la foulée de son recrutement définitif par l’OM en provenance de Bournemouth. Le joueur offensif de la Cote d’Ivoire souhaitait continuer à Marseille, mais son club a besoin de vendre, et discute avec le Genoa.

Le joueur a déjà trouvé un accord avec la formation italienne, mais en ce qui concerne les dirigeants des deux camps, cela négocie fermement. L’informateur Nicolo Schira fait le point sur la situation. Le club de Gênes veut le signer sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’OM consent à accepter un prêt, mais uniquement si l’option d’achat devient obligatoire sous certaines conditions. Il reste à savoir quelles conditions, si elles sont faciles à atteindre ou plus compliquées, pour éviter que l’OM ne récupère Traoré dans un an, sans avoir réalisé de vente.

L’Ivoirien, arrivé de Bournemouth à l’été 2025, avait signé à Marseille également dans le cadre d’un prêt avec option d’achat levé dès lors qu’il avait disputé un match avec l’OM. Autant dire que son achat définitif pour 8 millions d’euros a été très rapidement validé. Voilà le genre de conditions que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi aimeraient mettre dans le deal avec le Genoa, qui ne l’entend certainement pas de cette oreille. En tout cas, il n’y aura pas de transfert direct entre les deux clubs, même si les discussions continuent d’avancer, laissant espérer une résolution relativement rapide.