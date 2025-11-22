OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Depuis quelques jours, la rumeur circule en Italie sur la possible signature de Pierre-Emile Højbjerg à la Juventus l'été prochain. Du côté de l'OM, on est déjà très clair sur ce sujet.

Tuttomercatoweb va plus loin dans cette piste. Le média spécialisé italien révèle que du côté de la Vieille Dame, on a déjà compris qu'il était inutile d'insister et on s'est déjà tourné vers d'autres pistes pour renforcer le milieu de terrain. En effet, Pablo Longoria n'aurait pas du tout réclamé 60 millions d'euros, mais a tout simplement refusé d'envisager un départ de Pierre-Emile Højbjerg lors du Il y a 48 heures, un média transalpin a fait part de l' intérêt très vif des dirigeants de la Juve pour le milieu de terrain international danois sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2028. Et pour aboutir à un accord, toujours selon notre confrère, les dirigeants marseillais auraient même réclamé 60 millions d'euros à leurs homologues turinois. Mais ce samedi,va plus loin dans cette piste. Le média spécialisé italien révèle que du côté de la Vieille Dame, on a déjà compris qu'il était inutile d'insister et on s'est déjà tourné vers d'autres pistes pour renforcer le milieu de terrain. En effet, Pablo Longoria n'aurait pas du tout réclamé 60 millions d'euros, mais a tout simplement refusé d'envisager un départ de Pierre-Emile Højbjerg lors du mercato d'été 2026. Le président de l'OM, en accord avec Roberto De Zerbi, estime que l'ancien joueur de Tottenham est un vrai plus et l'argent n'y changera rien.

L'OM ne laisse aucun espoir à la Juventus

Pour la Juventus, c'est évidement une vraie déception, d'autant plus que dans le même temps, le Sporting Lisbonne se montre également intraitable concernant le départ possible vert Turin de Morten Hjulmand, compatriote et coéquipier de Pierre-Emile Højbjerg en équipe du Danemark. Alors, il se dit que la Vieille Dame pourrait tenter de revenir encore une fois à la charge auprès de l'Olympique de Marseille malgré l'opposition actuelle de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Ces derniers ont compris le message de Roberto De Zerbi qui a même décidé d'accorder quelques jours de repos à l'international danois, conscient que ce dernier était rentré cramé de la trêve internationale. « Je lui ai donné quelques jours de vacances, mais il va reprendre l’entraînement ce week-end. Il a eu une grosse trêve internationale avec une défaite imméritée en Ecosse », a fait remarquer l'entraîneur de l'OM. Une attitude qui en dit long sur la confiance accordée par le coach à son joueur.

Il est vrai que Pierre-Emile Højbjerg et ses coéquipiers danois ont pris un vrai coup de massue en Ecosse, le Danemark laissant filer en toute fin de match le ticket direct pour le Mondial 2026. Pour le milieu de terrain de l'OM, il faudra digérer cette déception, même si les Danois ont un barrage contre la Macédoine du Nord en mars prochain pour espérer jouer une finale contre l'Irlande ou la Tchéquie. Mais visiblement, quoi qu'il advienne, il n'est pas question de déménager vers la Juventus l'été prochain.