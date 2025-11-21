Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Régulièrement aligné par le coach Roberto De Zerbi, Pierre-Emile Hojbjerg ne fait pas partie des joueurs susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. Le club phocéen a clairement fait passer le message lorsque la Juventus Turin s’est approchée du milieu danois.

Habitué aux mercatos animés, l’Olympique de Marseille pourrait passer un nouveau coup de balai dans son effectif. Les indésirables Pol Lirola et Neal Maupay, malgré sa récente réintégration dans le groupe, seront sans doute poussés vers la sortie. Quant à la recrue estivale Hamed Junior Traoré, ses pépins physiques à répétition commencent sérieusement à agacer les décideurs olympiens. Il faudra donc suivre leur actualité dans les semaines à venir.

En revanche, même si l’on sait que personne n’est jamais vraiment intransférable dans l’esprit du président Pablo Longoria, il serait étonnant d’assister au départ d’un cadre. Ce que confirme la réponse donnée à la Juventus Turin. D’après le média transalpin Sport Mediaset, les Bianconeri veulent renforcer leur entrejeu cet hiver et s’intéressent notamment à Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans). Mais la piste menant au Marseillais ne devrait pas aboutir. Et pour cause, l’Olympique de Marseille accepte uniquement de vendre son milieu de terrain à condition de récupérer près de 60 millions d’euros pour son transfert !

Bien évidemment, le montant ne correspond pas à la réelle valeur de l’ancien joueur de Tottenham. Le site Transfermarkt évalue plutôt son prix à 20 millions d’euros. Pour le vice-champion de France, cette demande ressemble surtout à une manière de refroidir la Juventus Turin. La stratégie va sûrement fonctionner sachant que le contrat de Pierre-Emile Hojbjerg n’expire qu’en juin 2028. Egalement recalée par le Sporting Portugal pour un autre Danois, à savoir Morten Hjulmand (26 ans), la Vieille Dame pourrait se tourner vers le Croate Marcelo Brozovic (33 ans, Al-Nassr) dont le prix sera nettement moins élevé.