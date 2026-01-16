OM : Longoria refuse deux offres pour un indésirable

L'OM, qui travaille sur le recrutement d'Himad Abdelli après avoir très bien vendu Robinio Vaz, est sollicité pour Neal Maupay. Mais Pablo Longoria a des exigences qui mettent fin au débat pour le moment.

L’année 2026 sera-t-elle celle du renouveau pour Neal Maupay ? Abandonné par Roberto De Zerbi, qui en avait fait son chouchou la saison dernière et ne l’a même pas inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions six mois plus tard, l’attaquant de l'OM a au début refusé toutes les portes de sortie proposées. En ce mois de janvier, il y a beaucoup de mouvements, et ce n’est pas pour déplaire à l’ancienne pépite de l’OGC Nice.

Robinio Vaz, qui lui avait clairement fait de l’ombre dans le rôle de joker offensif, a pris la direction de l’AS Roma après un désaccord avec la direction. Maupay s’est retrouvé avec un peu de temps de jeu, et même un but, en Coupe de France contre Bayeux. L’idée de le garder dans le groupe fait son chemin. A moins d’une offre impossible à refuser pour l’OM.

Tweet not found The embedded tweet could not be found…

Pour le moment ce n’est pas le cas puisque Pablo Longoria a refusé deux sollicitations au sujet de son attaquant français, sous contrat jusqu’en juin 2028 tout de même. Dans les discussions avec Himad Abdelli, le SCO s’est renseigné sur une arrivée en prêt de Maupay. Et de son côté, le FC Séville a fait la même demande auprès de l’OM. A chaque fois, le club provençal a refusé pour le même motif : un prêt n’est pas à l’ordre du jour.

L’OM veut se défaire définitivement de Neal Maupay, et pas forcément le prêter pour le récupérer six mois plus tard avec toujours le même problèmes sur les bras. Le message est passé pour les clubs intéressés. Pise, qui cherche un attaquant pour la deuxième partie de saison, pourrait être le prochain club à tenter sa chance. A condition d’envoyer une vraie offre de transfert à l’Olympique de Marseille.