OM : Longoria refuse deux offres pour un indésirable

Pauvres mecs , répondez à son questionnement et n'essayez pas de fuir la question. Avant son arrivée et le départ de l'ancien propriétaire,il n'y avait personne pour sauver le club . Personne n'a mis un centime ni duga ni lizaruzi . Et là tout le monde l'ouvrent . Ces joueurs étaient content d'avoir encaissé des millions des girondins . Et là,pas un centiypour sauver le club alors bouclée là et faites petit profil ,vous n'êtes pas crédible.
Ca changera pas grand chose on a pas profiter de sa présence alors son absence en juin ne sera pas une surprise ni une perte sportive et permet au club de déjà se pencher sur ce recrutement pour 2026/2027
Pour Berne, c'est tout simplement parce que la Loi française interdit les pubs pour les entreprises proposant des placements a risque.
même quand il était là on avait pas de 9
Il n'a rien d'un attaquant ... N'est jamais dans la surface, aucune course vers le but, toujours des passes en retrait ! Amen qu'il parte loin
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
