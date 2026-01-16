ICONSPORT_282264_0152

OM : Longoria refuse deux offres pour un indésirable

16 janv. , 13:40
parGuillaume Conte
0
L'OM, qui travaille sur le recrutement d'Himad Abdelli après avoir très bien vendu Robinio Vaz, est sollicité pour Neal Maupay. Mais Pablo Longoria a des exigences qui mettent fin au débat pour le moment.
L’année 2026 sera-t-elle celle du renouveau pour Neal Maupay ? Abandonné par Roberto De Zerbi, qui en avait fait son chouchou la saison dernière et ne l’a même pas inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions six mois plus tard, l’attaquant de l'OM a au début refusé toutes les portes de sortie proposées. En ce mois de janvier, il y a beaucoup de mouvements, et ce n’est pas pour déplaire à l’ancienne pépite de l’OGC Nice.
Robinio Vaz, qui lui avait clairement fait de l’ombre dans le rôle de joker offensif, a pris la direction de l’AS Roma après un désaccord avec la direction. Maupay s’est retrouvé avec un peu de temps de jeu, et même un but, en Coupe de France contre Bayeux. L’idée de le garder dans le groupe fait son chemin. A moins d’une offre impossible à refuser pour l’OM.

Pour le moment ce n’est pas le cas puisque Pablo Longoria a refusé deux sollicitations au sujet de son attaquant français, sous contrat jusqu’en juin 2028 tout de même. Dans les discussions avec Himad Abdelli, le SCO s’est renseigné sur une arrivée en prêt de Maupay. Et de son côté, le FC Séville a fait la même demande auprès de l’OM. A chaque fois, le club provençal a refusé pour le même motif : un prêt n’est pas à l’ordre du jour.
L’OM veut se défaire définitivement de Neal Maupay, et pas forcément le prêter pour le récupérer six mois plus tard avec toujours le même problèmes sur les bras. Le message est passé pour les clubs intéressés. Pise, qui cherche un attaquant pour la deuxième partie de saison, pourrait être le prochain club à tenter sa chance. A condition d’envoyer une vraie offre de transfert à l’Olympique de Marseille.
0
Derniers commentaires

Clash à Bordeaux, Lizarazu met Gérard Lopez KO

Pauvres mecs , répondez à son questionnement et n'essayez pas de fuir la question. Avant son arrivée et le départ de l'ancien propriétaire,il n'y avait personne pour sauver le club . Personne n'a mis un centime ni duga ni lizaruzi . Et là tout le monde l'ouvrent . Ces joueurs étaient content d'avoir encaissé des millions des girondins . Et là,pas un centiypour sauver le club alors bouclée là et faites petit profil ,vous n'êtes pas crédible.

L’OL annonce un départ à cause d'Endrick

Ca changera pas grand chose on a pas profiter de sa présence alors son absence en juin ne sera pas une surprise ni une perte sportive et permet au club de déjà se pencher sur ce recrutement pour 2026/2027

OM, OL, LOSC, Monaco, ce sponsor israélien qui dérange

Pour Berne, c'est tout simplement parce que la Loi française interdit les pubs pour les entreprises proposant des placements a risque.

L’OL annonce un départ à cause d'Endrick

même quand il était là on avait pas de 9

L’OL annonce un départ à cause d'Endrick

Il n'a rien d'un attaquant ... N'est jamais dans la surface, aucune course vers le but, toujours des passes en retrait ! Amen qu'il parte loin

