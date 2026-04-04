OM : Longoria menacé par une nouvelle humiliation

Moins de deux semaines après son départ de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est annoncé proche d’un accord avec River Plate. Mais avant même sa possible domination, l’Espagnol fait l’objet d’une polémique à cause d’une ancienne déclaration sur le rival Boca Juniors.

Pablo Longoria ne devrait pas tarder à rebondir. Après la séparation avec l’Olympique de Marseille officialisée le mois dernier, l’ancien président du club phocéen est annoncé proche de River Plate. Le journaliste de TyC Sports German Garcia Grova dévoilait cette semaine sa nomination imminente en tant que directeur sportif. Encore faudrait-il que la formation de Buenos Aires valide définitivement son arrivée. Ce n’est pas tout à fait garanti étant donné la polémique lancée en Argentine.

Depuis quelques heures, une ancienne déclaration de Pablo Longoria a refait surface. La petite phrase date d’avril 2021, à l’époque où le dirigeant expliquait sa méthode pour convaincre une cible de signer à l’Olympique de Marseille. « Quand je vais chercher un joueur, spécialement s’il est sud-américain, je lui dis : "tu viens jouer pour le Boca Juniors d’Europe" », racontait Pablo Longoria. Celui qui venait de succéder à Jacques-Henri Eyraud prenait ainsi Boca Juniors comme référence et laissait paraître une forme d’admiration.

La presse argentine s'en mêle

Quelques années plus tard, cette sortie flatteuse pour le rival ne passe absolument pas du côté de River Plate. La presse locale ne s’est pas gênée pour souligner la déclaration et donner de l’ampleur à la polémique. On peut même parler d’un buzz en Argentine. Le phénomène a sans doute contribué à la colère des supporters qui se lâchent sur les réseaux sociaux. Et qui se disent défavorables à la nomination de Pablo Longoria. Suffisant pour inciter River Plate à revoir ses plans ? De son côté, l’Espagnol n’est sans doute pas opposé à l’idée de travailler dans un nouveau contexte bouillant.