OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

OM20 déc. , 20:30
parCorentin Facy
Le président de la LFP Vincent Labrune n’a pas apprécié de voir la FFF retirer la plainte à l’encontre de Pablo Longoria après le dérapage du patron de l’OM sur les arbitres la saison dernière. Les arbitres se sentent eux aussi trahis par Philippe Diallo.
L’information a surpris à tous les niveaux du football français. En ne payant pas la consignation auprès du Tribunal judiciaire de Paris, la FFF a pris la décision de ne pas confirmer sa plainte déposée le 12 mai dernier à l’encontre du président Pablo Longoria. Cette plainte faisait suite aux propos tenus par le président de l’Olympique de Marseille en février dernier après une lourde défaite à Auxerre. « Ligue de merde, Championnat de merde, tous corrompus. Quelle corruption ! C'est la corruption totale dans ce Championnat de merde (...) C'est un Championnat de merde (...) Corruption » avait notamment lâché Pablo Longoria avant de menacer de quitter la Ligue 1 pour rejoindre une hypothétique Super Ligue à l’avenir.
Vincent Labrune a fait part de sa stupéfaction en constatant que la FFF avait retiré sa plainte et visiblement, le président de la LFP n’est pas le seul à être tombé de sa chaise. Le journal L’Equipe nous apprend que le syndicat des arbitres est lui aussi très déçu, voire choqué. « Nous regrettons cette décision sur une action qui aurait eu un impact fort, un exemple pour ceux qui osent s'en prendre aux arbitres (...) Comment la Fédération française de football peut-elle lâcher ses arbitres de la sorte ? Celles et ceux que nous représentons nous demandent des explications. Il sera peut-être encore temps de soutenir l'action engagée par le Safe et les 111 arbitres du secteur professionnel » regrette le syndicat des arbitres dans une lettre transmise à la Fédération française de football.

De son côté, Philippe Diallo considère selon L’Equipe que la sanction de 9 mois de suspension infligée à Pablo Longoria par la commission de la LFP à l’époque était « proportionnée et adaptée » et qu’il n’y a donc pas de raison de continuer à s’acharner sur le président de l’OM. Un avis que ne partagent donc ni les arbitres, ni la Ligue.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

