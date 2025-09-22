OM : Longoria comprend « la frustration du PSG »

Avant le coup d'envoi du match entre l'OM et le PSG, Pablo Longoria a évoqué la polémique qui a entouré la décision de faire jouer la rencontre pendant la remise du Ballon d'Or. Le patron de l'Olympique de Marseille admet que c'était problématique.

Le président de l'Olympique de Marseille est venu au micro de la chaîne Ligue 1+ pour parler du fait que son club avait tapé du poing sur la table afin que la rencontre face au Paris Saint-Germain se dispute ce lundi à partir de 20h , au moment même où le Ballon d'Or est décerné. Loin d'être véhément, Pablo Longoria a reconnu que le PSG avait des motifs de regretter ce choix, mais que l'OM n'était pour rien dans le report et que le règlement de la LFP a été appliqué.

L'OM a demandé l'application du règlement, c'est tout

« Je peux comprendre le PSG, car c’était une situation qui ne dépendait pas des équipes, mais de la météo. C’est malheureux qu’il y ait la remise du Ballon d’Or aujourd’hui, mais c’est aussi vrai que le corps de métier du football c’est de jouer les différents matchs. Je comprends tout à fait la frustration que cela peut créer pour les différents acteurs de ne pas pouvoir être là-bas. Mais c’est une application du règlement (…) Si nous avions accepté de jouer mardi ou en décembre, nous aurions joué trois matchs en sept jours. L’application du règlement était la décision la plus juste », a confié Pablo Longoria sur la chaîne de la Ligue 1.