OM : L’explication farfelue de Weah sur son entente avec Aubameyang

L’Olympique de Marseille s’en sort à domicile face à Newcastle en Ligue des champions. Menés rapidement au score, les hommes de Roberto de Zerbi ont renversé la tendance grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a notamment été bien servi sur le but du 2-1 par Weah.

L’Olympique de Marseille reprend vie en Ligue des champions. Le club de la cité phocéenne s’est extirpé du piège Newcastle ce mardi soir sur sa pelouse. Malgré une entame de match ratée, l’OM est revenu en haussant le ton. Bilan, les hommes de Roberto de Zerbi se replacent dans la course à la qualification avec trois nouveaux points précieux. Une montée en puissance pour le dauphin du PSG en Ligue 1 à l’image de Timothy Weah. L’Américain est monté d'un cran pendant la rencontre. L’ancien turinois est passeur décisif sur le but de la victoire d’Aubameyang.

Timothy Weah encense Aubameyang

À la fin de la rencontre, Weah était de passage en zone mixte pour évoquer sa relation sur le terrain avec l’attaquant gabonais. Les liens se font naturellement entre les deux joueurs. « Pas vraiment travaillé, mais on se connaît bien. Il a joué avec mon frère à l'AC Milan, donc il y a une relation naturelle. Je savais où mettre le ballon pour lui, et ce soir ça a marché. Je suis content, » explique-t-il. Weah a également salué la performance de son attaquant auteur d’un doublé ce mardi. « C’est quelqu’un sans ego, toujours au service de l’équipe. Il mérite tout ce qui lui arrive. Jouer avec lui, c’est un vrai kiff, » poursuit-il. Une preuve de la bonne santé du vestiaire olympien sur cette fin d’année 2025. L’OM lance une bonne série après la victoire face à Brest (3-0) et le carton à Nice pour le retour de trêve (5-1). En Ligue des champions, il faudra désormais confirmer pour s’accrocher à une qualification.