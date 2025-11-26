ICONSPORT_277701_0137

OM : L’explication farfelue de Weah sur son entente avec Aubameyang

OM26 nov. , 13:00
parNathan Hanini
0
L’Olympique de Marseille s’en sort à domicile face à Newcastle en Ligue des champions. Menés rapidement au score, les hommes de Roberto de Zerbi ont renversé la tendance grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a notamment été bien servi sur le but du 2-1 par Weah.
L’Olympique de Marseille reprend vie en Ligue des champions. Le club de la cité phocéenne s’est extirpé du piège Newcastle ce mardi soir sur sa pelouse. Malgré une entame de match ratée, l’OM est revenu en haussant le ton. Bilan, les hommes de Roberto de Zerbi se replacent dans la course à la qualification avec trois nouveaux points précieux. Une montée en puissance pour le dauphin du PSG en Ligue 1 à l’image de Timothy Weah. L’Américain est monté d'un cran pendant la rencontre. L’ancien turinois est passeur décisif sur le but de la victoire d’Aubameyang.

Timothy Weah encense Aubameyang

À la fin de la rencontre, Weah était de passage en zone mixte pour évoquer sa relation sur le terrain avec l’attaquant gabonais. Les liens se font naturellement entre les deux joueurs. « Pas vraiment travaillé, mais on se connaît bien. Il a joué avec mon frère à l'AC Milan, donc il y a une relation naturelle. Je savais où mettre le ballon pour lui, et ce soir ça a marché. Je suis content, » explique-t-il. Weah a également salué la performance de son attaquant auteur d’un doublé ce mardi. « C’est quelqu’un sans ego, toujours au service de l’équipe. Il mérite tout ce qui lui arrive. Jouer avec lui, c’est un vrai kiff, » poursuit-il. Une preuve de la bonne santé du vestiaire olympien sur cette fin d’année 2025. L’OM lance une bonne série après la victoire face à Brest (3-0) et le carton à Nice pour le retour de trêve (5-1). En Ligue des champions, il faudra désormais confirmer pour s’accrocher à une qualification.  

Derniers commentaires

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

Paris doit jouer le top 8 Comme ceux qui le peuvent encore dans les autres coupes (Strasbourg, Lyon, Lille)

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

Lol ces 'journalistes' se croient à Fifa. Même si Haaland venait à Madrid ce serait toujours une guerre d'égo et ça fera toujours pas de KMB un mec qui défend/presse car il serait forcément replacé à gauche.

OM : Rulli bientôt meilleur gardien de but du monde ?

Pourquoi 32 ans? Ha parce que ça t'arrange.

OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère

Ya pas forcement contradiction même si le titre est fait pour du clic, mais il ne dit pas que ca s'accélère pour l'OL

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

Il ne pourrait être battu que par un éventuel titi formé au club qui s'imposerait en équipe 1ere la plupart des matchs à partir de ses 17-18 ans et qui finirait sa carrière chez nous. Beaucoup de 'si' mais pas impossible, Warren ou Mayulu à voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

