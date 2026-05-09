OM : L'étonnante vérité sur le dossier Massara

A la recherche d’un directeur sportif, l’OM a été associé à Frédéric Massara, ancien dirigeant de Rennes désormais en poste à l’AS Roma. Mais l’Italien ne sera pas le successeur de Medhi Benatia.

L’Olympique de Marseille tient peut-être enfin son futur directeur sportif. Selon les informations de L’Equipe, le club phocéen fait de Grégory Lorenzi sa priorité . Sur le départ à Brest, le dirigeant français de 42 ans est le grandissime favori pour remplacer Medhi Benatia et lancer le nouveau projet de l’OM au côté du nouveau président Stéphane Richard. Ces derniers jours, un autre nom a été évoqué du côté de la Canebière, celui de Frédéric Massara.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nom de l’Italien de la Roma n’a pas soulevé les foules à Marseille après un passage raté au Stade Rennais. Les amoureux du club phocéen peuvent souffler, Frédéric Massara ne sera pas le futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, il n’en a même « jamais été question ».

L'OM n'a jamais pisté Massara

Sur X, il a affirmé que l’OM n’avait jamais creusé la piste menant au directeur sportif italien, contrairement aux nombreuses rumeurs ayant circulé ces derniers jours à ce sujet. Reste maintenant à savoir pourquoi le nom de Frédéric Massara a été associé à Marseille récemment. La société en charge de proposer des noms à Frank McCourt et à Stéphane Richard n’a en tout cas pas fait le forcing sur ce dossier.

Au contraire de celui menant à Grégory Lorenzi, désormais considéré comme prioritaire à Marseille, qui a désormais de fortes chances de s’offrir le futur ex-dirigeant de Brest. Le compte insider La Minute OM explique même que l’OGC Nice, qui se pensait en pole dans le dossier, n’était finalement que le plan B de Grégory Lorenzi, lequel attendait l’offre de l’Olympique de Marseille. Celle-ci est en passe d’arriver, ce qui va certainement conduire les deux parties à trouver un accord de manière imminente.