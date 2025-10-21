OM : Les trois joueurs virés cet hiver sont connus

L'OM ne manquera pas de travail cet hiver sur le marché des transferts. Medhi Benatia veut notamment faire partir trois joueurs et ce, assez rapidement.

L' OM est dans une très belle forme et ne veut pas se laisser polluer par ses joueurs indésirables. Roberto De Zerbi sait que l'équilibre d'un vestiaire est fragile. L'Italien a déjà son ossature pour la saison et à moins d'un miracle, les indésirables n'ont plus d'avenir sur la Canebière. Medhi Benatia est donc au travail pour tenter de trouver une solution. Le directeur sportif marocain de l'Olympique de Marseille aimerait aussi certainement pouvoir récolter quelques précieux millions pour pourquoi pas, pouvoir les réinvestir et apporter une pièce manquante à De Zerbi.

L'OM est catégorique

Selon les informations de la presse provençale, trois joueurs sont plus que jamais invités à se trouver un nouveau club : Neal Maupay, Pol Lirola et Ulisses Garcia. Si les deux défenseurs cités ont pu grappiller des minutes ici et là, ce n'est pas le cas de l'ancien joueur de Nice. Reste à savoir si les trois joueurs trouveront chaussure à leur pied ou s'ils décideront de rester jusqu'à la fin de la saison. Medhi Benatia devra user de gros arguments pour avoir gain de cause, même si les trois joueurs de l'OM ont des atouts à mettre de leur côté pour trouver une destination. Les Phocéens comptent bien faire l'économie de leur salaire au vu de leur faible temps de jeu.

U. Garcia Lopes Suisse • Âge 29 • Défenseur Coupe de France Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le vestiaire en aurait bien besoin afin de ne pas en voir certains trainer leur spleen. En attendant, l'OM va devoir continuer sa belle série en s'appuyant sur un esprit collectif retrouvé, tout comme une sérénité qui n'était pas forcément présente il y a quelques semaines. Roberto de Zerbi a des attentes élevées envers ses joueurs. Ce mercredi soir à Lisbonne, les Phocéens seront aux prises avec le Sporting en Ligue des champions. Et plus que jamais, Marseille à l'ambition de ramener les trois points du Portugal.