La Vélodrome risque d'exploser contre Rennes
Les supporters de l'OM s'organisent

OM : Les supporters refusent d'aller au Havre

OM06 mai , 13:00
parClaude Dautel
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Les supporters de l'OM sont à bout, et les associations ont finalement décidé de ne pas faire le déplacement au Havre dimanche prochain. La réception de Rennes pourrait également se faire dans une ambiance mortelle.
Les différentes associations de supporters de l'Olympique de Marseille n'ont pas encore officiellement communiqué sur le sujet, mais à en croire Footmercato, la réunion de mardi a débouché sur une première décision. En effet, les supporters marseillais ne se rendront pas au Havre, pour la rencontre de dimanche soir. Ils préfèrent en effet laisser le parcage vide plutôt que de soutenir l'équipe d'Habib Beye dont les deux derniers matchs hors du Vélodrome, à Lorient et Nantes, ont été d'une nullité absolue. Toutefois, les supporters laissent la responsabilité à chacun d'aller ou pas au match en Normandie, mais ils n'apporteront aucun soutien logistique à ce déplacement. Concernant la réception de Rennes, une semaine plus tard, ils seront cette fois au Vélodrome, mais dans une ambiance qui risque d'être polaire.

L'OM va devoir faire sans ses supporters

Car cette fois, les associations de supporters marseillais veulent un stade Vélodrome silencieux, aucune animation ou tifo n'aura lieu pour terminer une saison qu'elles estiment totalement désastreuse. Nos confrères évoquent un « stade mort » pour la réception du Stade Rennais, là où sur les réseaux sociaux, certains voulaient totalement boycotter cette ultime journée de Ligue 1 et ne même pas venir au Vélodrome. On peut tout de même se demander ce qu'il se passera si l'Olympique de Marseille se retrouve à jouer la quatrième place de Ligue 1, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Un challenge qui vaut quelques millions d'euros, même si les équipes françaises n'ont jamais brillé dans cet exercice très spécifique en plein été.
Sur X (anciennement Twitter), certains supporters regrettent cette attitude, estimant qu'il fallait pousser jusqu'au bout derrière l'équipe, et faire les comptes après la fin de la saison de Ligue 1. « L'avenir du club se jouera peut-être sur ce match avec l'UEFA qui va scruter nos finances en cas de non-qualification. Malgré les purges et le niveau de jeu, je ne pourrais pas me regarder dans la glace si je ne supportais pas le club ces 2 derniers matchs », fait ainsi remarquer BulletBear13. Actuellement mis au vert du côté de la Commanderie, Habib Beye et son équipe savent que la situation est explosive à Marseille et que dimanche au Havre, ils ont tout intérêt à gagner sous peine de faire exploser la marmite.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
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11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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