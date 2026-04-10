OM : Les supporters promettent de ruiner le club

L’Olympique de Marseille a dévoilé son nouveau logo ce jeudi. Une décision loin de faire l’unanimité au sein de la communauté marseillaise. Certains leaders se sont exprimés et n’adhèrent pas du tout à ce changement.

Il faut séduire et se rapprocher des nouvelles générations, sans renier le passé ni l'histoire de l'OM […] Le logo précédent a duré 22 ans. En 22 ans, le monde a changé, » explique-t-il. Mais les supporters n’adhèrent pas. L’OM chamboule tout en 2026. Après le départ de son entraîneur Roberto de Zerbi, de son président, Pablo Longoria et prochainement de son directeur sportif Medhi Benatia, l’ OM change également de logo. Le club de la cité phocéenne l’a dévoilé ce jeudi. Les réactions sont unanimes, ce changement ne plaît pas du tout au cœur de la cité phocéenne. Pourtant, le directeur général Alessandro Antonello a tenté de justifier ce changement : «» explique-t-il. Mais les supporters n’adhèrent pas.

Ne rien acheter avec ce logo

Invité de Rothen S’enflamme ce jeudi, le président des Dodgers, Christian Cataldo a été clair, l’OM perd son identité avec ce nouveau logo. « On a eu trois quatre réunions avec eux, on leur a expliqué ce qu’était Marseille, l’histoire, l’identité, les caractères. C’est la cité phocéenne, c’est Massalia. Comme d’habitude ils ont fait une merde, » déclare-t-il avant de poursuivre. « Sur la tunique, sur le maillot, il faut avoir un logo qui s’identifie OM, Marseille. Là ça n’identifie rien du tout. On est en train de perdre notre identité. »

Une réponse aux propos des dirigeants olympiens expliquant vouloir un logo capable de s’adapter à tous les canaux médiatiques. Une perte d’identité soudaine qui pousse certaines idées. Christian Cataldo explique : « La meilleure chose à faire, n’achetez rien avec ce logo, ni maillot, ni écharpe, rien. » Une fracture toujours plus grande entre institution et supporters. Le club de la cité phocéenne n’est pas le premier club à être rejeté par ses supporters lors d’un changement de logo. Il reste à savoir si ce boycott demandé aura un impact sur les produits dérivés de l'OM, qui ont toujours un franc succès chez les supporters et rapportent forcément leurs deniers au club.