ICONSPORT_361265_0076

OM : Les supporters désespèrent le clan Tapie

OM08 mars , 13:30
parMehdi Lunay
1
Le précieux succès de l'OM à Toulouse a été accueilli très fraîchement par les supporters au stade. Ils ont manifesté leur colère pour l'élimination en coupe de France, même après le coup de sifflet final. Une attitude qui choque jusque dans le clan Tapie.
La fête a été gâchée pour l'Olympique de Marseille. Dos au mur après son élimination en coupe de France, le club phocéen a bien réagi en prenant sa revanche sur Toulouse en Ligue 1. L'OM prend donc provisoirement la troisième place du championnat à Lyon. Une bonne opération comptable qui aurait du réjouir les supporters marseillais présents au Stadium. Néanmoins, ces derniers en voulaient encore beaucoup à leurs joueurs, lesquels ont eu droit à un traitement très particulier.

Siffler un OM gagnant, ça ne passe pas

Avant le coup d'envoi, Mason Greenwood et ses coéquipiers ont été accueillis par une banderole sans équivoque « Vous êtes des merdes ». Le but de l'Anglais n'a pas été célébré excessivement par le parcage visiteurs. Enfin, des sifflets ont été entendus pendant toute la rencontre alors que l'OM défendait âprement son but d'avance. Habib Beye se montrait compréhensif en conférence de presse, jugeant que ses troupes devaient regagner la confiance du public. Le son de cloche est totalement différent pour Rodolphe Tapie.
Petit-fils de l'ancien boss marseillais, le journaliste était écœuré par les sifflets. « Pardon mais on est beaucoup trop toxique aussi… Que tu aies la haine contre eux ok ! C’est normal et légitime… par contre ton équipe gagne, à la limite reste assis et ne réagis pas… mais siffler ?? Quel est l’intérêt ? Ça n’a aucun sens. Il ne faut surtout pas minimiser l’impact qu’a l’attitude des supporters sur les joueurs et les résultats… », a t-il commenté sur X. Une seule solution désormais pour déminer ce conflit : gagner sans s'arrêter pour l'OM.
1
Articles Recommandés
Nuno Mens - PSG
PSG

PSG : Ce joueur va régler le scandale des penaltys ratés

ICONSPORT_361060_0006
OL

L'OL va corriger une erreur qui dure depuis 10 ans

Benjamin Pavard - OM
OM

OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?

Fil Info

08 mars , 13:00
PSG : Ce joueur va régler le scandale des penaltys ratés
08 mars , 12:40
L'OL va corriger une erreur qui dure depuis 10 ans
08 mars , 12:20
OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?
08 mars , 12:00
Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué
08 mars , 11:56
L1 : Trois attaquants en lutte pour être joueur du mois de février
08 mars , 11:30
Nantes en Ligue 2, il est fou de joie
08 mars , 11:00
Beinsports a une terrible nouvelle pour la Ligue 1
08 mars , 10:40
TV : OL - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?

Sur le match de hier pourquoi pas?

OM : Les supporters désespèrent le clan Tapie

Toxique ! Voilà, c'est LE mot qui convient. J'avais du mal à le définir

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Non mais laissé lui le temps au gamin non ? Il est arrivé il y a deux mois et oui il doit prendre en muscle mais ça ne se fait pas en deux mois, les mecs veulent tout d'un coup mais c'est un joueur en devenir. Franchement les journalistes sont devenus des influcenceurs

Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

Encore et encore des conneries…

L'OL empile les blessés, le Celta Vigo se frotte les mains

C'est certain que le Celta comme Villareal , le Betis, Real Sociedad ou Bilbao est une bonne équipe de Liga il faudra un bon OL pour les sortir Mais en foot tant que le match n'est pas joué Ils ont battus Nice et Lille ce n'est pas un hasard.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

Loading