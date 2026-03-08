OM : Les supporters désespèrent le clan Tapie

Le précieux succès de l'OM à Toulouse a été accueilli très fraîchement par les supporters au stade. Ils ont manifesté leur colère pour l'élimination en coupe de France, même après le coup de sifflet final. Une attitude qui choque jusque dans le clan Tapie.

La fête a été gâchée pour l' Olympique de Marseille . Dos au mur après son élimination en coupe de France, le club phocéen a bien réagi en prenant sa revanche sur Toulouse en Ligue 1 . L'OM prend donc provisoirement la troisième place du championnat à Lyon. Une bonne opération comptable qui aurait du réjouir les supporters marseillais présents au Stadium. Néanmoins, ces derniers en voulaient encore beaucoup à leurs joueurs, lesquels ont eu droit à un traitement très particulier.

Siffler un OM gagnant, ça ne passe pas

Vous êtes des merdes ». Le but de l'Anglais n'a pas été célébré excessivement par le parcage visiteurs. Enfin, des sifflets ont été entendus pendant toute la rencontre alors que l'OM défendait âprement son but d'avance. Habib Beye se montrait compréhensif en conférence de presse, jugeant que ses troupes devaient regagner la confiance du public. Le son de cloche est totalement différent pour Rodolphe Tapie. Avant le coup d'envoi, Mason Greenwood et ses coéquipiers ont été accueillis par une banderole sans équivoque

Petit-fils de l'ancien boss marseillais, le journaliste était écœuré par les sifflets. « Pardon mais on est beaucoup trop toxique aussi… Que tu aies la haine contre eux ok ! C’est normal et légitime… par contre ton équipe gagne, à la limite reste assis et ne réagis pas… mais siffler ?? Quel est l’intérêt ? Ça n’a aucun sens. Il ne faut surtout pas minimiser l’impact qu’a l’attitude des supporters sur les joueurs et les résultats… », a t-il commenté sur X. Une seule solution désormais pour déminer ce conflit : gagner sans s'arrêter pour l'OM.