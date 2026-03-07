OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters

Les supporters de l'OM qui ont fait le déplacement à Toulouse ne cachent pas leur écoeurement face à l'élimination de leur équipe en Coupe de France.

« Vous êtes des merdes ». Le message est bref, mais très clair pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Trois jours après l'élimination en quart de finale de la Coupe de France par le TFC, le déplacement de ce samedi à Toulouse a permis aux Ultras marseillais de mettre brutalement les joueurs d'Habib Beye devant leurs responsabilités. Même si cela ne changera rien au résultat du match de mercredi dernier, les 1.000 supporters de l'OM ont tout de même voulu faire connaître leur colère et c'est avec cette banderole posée au bas de leur parcage qu'ils ont adressé ce message à Leonardo Balerdi et ses coéquipiers.