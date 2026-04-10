OM : Les premiers mots du nouveau président, Stéphane Richard

L'OM a officialisé l'arrivée de Stéphane Richard aux commandes du club en tant que président. Frank McCourt était au rendez-vous pour faire l'annonce.

Tout l’état-major de l’Olympique de Marseille était au rendez-vous ce vendredi à 11h pour la présentation du nouveau président du club. C’est Frank McCourt qui a pris la parole pour présenter Stéphane Richard, qui va désormais être le patron du secteur sportif et économique au sein de l’OM. Pour le propriétaire américain du club, l’ancien PDG d’Orange coche toutes les cases pour relancer la formation marseillaise.

« Marseille a besoin d'un leader fort, avec une expérience exécutive, surtout dans le moment présent, avec tellement de défit à relever pour le football français. Je veux quelqu'un qui connaisse Marseille, qui a vécu ici. Qui a une forte expérience d'entrepreneur, quelqu'un qui comprenne l'essence de l'OM et de ce que ça signifie pour pour Marseille, quelqu'un qui soit un leader du point de vue business, qui soit rentable. Quand j'ai compris que Stéphane était intéressé. La décision a été simple pour moi. Il va ramener de la sérénité et du calme au sein du club », a livré Frank McCourt, avant de céder la parole à l’homme du jour.

Réunir mes deux amours, Marseille et le foot, c'est une sorte de dream job » - Stéphane Richard, nouveau président de l'OM

« C'est un honneur et une grande émotion d'être avec vous ce matin. Franck McCourt a de grandes valeurs, et je tenais à lui rendre hommage. L'OM, c'est un peu le lieu où convergent deux passions de ma vie : Marseille, et le foot. Même si le foot, c'est peut-être moins connu. Je sais ce que représente l'OM. Tout la ville pense et respire pour l'OM. Je suis footeux, j'ai suivi toutes les épopées du club. Réunir mes deux amours, Marseille et le foot, c'est une sorte de dream job », a livré Stéphane Richard, dont la passion pour le ballon rond n’était en effet pas souvent évoqué quand il était cité. Mais le rapprochement avec Orange pour le naming du Vélodrome avait déjà permis de comprendre à quel point l’OM comptait pour celui qui est désormais son nouvel homme fort, et le successeur donc de Pablo Longoria, parti cet hiver.