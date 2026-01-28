ICONSPORT_283588_0084

LdC : Giflé en Belgique, l'OM est éliminé !

OM28 janv. , 22:58
parCorentin Facy
8e journée de Ligue des Champions
Bruges - OM : 3-0
Buts : Diakhon (4e), Vermant (11e) et Stankovic (79e) pour Bruges
Inexistants en Belgique, les joueurs de l'OM ont livré une prestation catastrophique et se sont lourdement inclinés (3-0). 25e du classement après le but du gardien de Benfica contre le Real Madrid, Marseille est éliminé. 
La soirée ne devait pas être trop stressante pour l'Olympique de Marseille, en ballotage très favorable pour la qualification en barrages. Elle prenait néanmoins une tournure dramatique après une entame de match catastrophique. L'OM encaissait 2 buts en l'espace de seulement 10 minutes et les résultats sur les autres pelouses étaient très favorables à Marseille au point d'envoyer les Phocéens à la 26e place à la mi-temps.
La deuxième mi-temps n'était pas plus glorieuse pour les coéquipiers de Mason Greenwood, lesquels se procuraient quelques occasions sans véritablement faire douter Bruges. Les Belges inscrivaient même un 3e but dans le dernier quart d'heure. Une terrible défaite qui élimine Marseille, 24e jusqu'au but... du gardien de Benfica contre le Real Madrid. 
Derniers commentaires

LdC : Giflé en Belgique, l'OM est éliminé !

C'est toujours mieux que ce que tu fais de la tienne: se faire passer pour un supporter d'un club que tu n'aimes pas, voilà la vie de misère!

Endrick s’attache à l’OL, le Real est en danger

Au fait, ça va ton club, en ce moment, hein?! 😄

LdC : Giflé en Belgique, l'OM est éliminé !

Non

LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco

Ce serait con que ce soit deux clubs français qui s'affrontent... faut espérer un bon tirage

LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco

On a finit 15eme l an dernier ...

