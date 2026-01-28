LdC : Giflé en Belgique, l'OM est éliminé !

8e journée de Ligue des Champions

Bruges - OM : 3-0

Buts : Diakhon (4e), Vermant (11e) et Stankovic (79e) pour Bruges

Inexistants en Belgique, les joueurs de l'OM ont livré une prestation catastrophique et se sont lourdement inclinés (3-0). 25e du classement après le but du gardien de Benfica contre le Real Madrid, Marseille est éliminé.

La soirée ne devait pas être trop stressante pour l'Olympique de Marseille, en ballotage très favorable pour la qualification en barrages. Elle prenait néanmoins une tournure dramatique après une entame de match catastrophique. L'OM encaissait 2 buts en l'espace de seulement 10 minutes et les résultats sur les autres pelouses étaient très favorables à Marseille au point d'envoyer les Phocéens à la 26e place à la mi-temps.

La deuxième mi-temps n'était pas plus glorieuse pour les coéquipiers de Mason Greenwood, lesquels se procuraient quelques occasions sans véritablement faire douter Bruges. Les Belges inscrivaient même un 3e but dans le dernier quart d'heure. Une terrible défaite qui élimine Marseille, 24e jusqu'au but... du gardien de Benfica contre le Real Madrid.