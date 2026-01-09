OM : Les Marseillais n’en peuvent plus de Benatia

L'arrogance du gars j'en peut plus les amis, sa façon de se mettre en avant, ses sous-entendus
M etonne le mec ouvre toujours sa bouche pour recevoir son jus....une honte. Je suis anti marseillais mais j en suis devenu a avoir de la peine pour les anciens supporters de Marseille...c est grave...les pauvres ...et zobi qui pleure pour un trophée des champions....🙄🙄🙄bien triste. Ce club est devenu comme st Étienne Reims etc ...aucun présent aucun futur... triste.
vive la democratie ^^
Pas que le sport, la liberté tout cours...
Tu en es une TRES grosse, toi
Le gars s imagine que les autorités auraient laissées des milliers de supporters Parisiens et Marseillais se rencontrer ds un stade en France pour un trophee des champions, quelle utopie ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🚨Benatia : "À Marseille, tu n’as jamais le temps. C’est tout le temps dans l’adversité, dans la critique, dans tout ça. Et ça, c’est la vérité. Donc, personnellement, je ne me projette sur rien du tout, je regarde demain. Est-ce que l’équipe est capable de faire la même