OM : Les Marseillais n’en peuvent plus de Benatia

L’intervention de Medhi Benatia en zone mixte après la défaite de l’OM contre le PSG lors du Trophée des Champions fait énormément réagir à Marseille, où les propos du directeur sportif passent mal.

Medhi Benatia prépare-t-il son départ de l’Olympique de Marseille ? C’est ce que peuvent laisser penser ses propos en zone mixte après la cruelle défaite de son équipe aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions. « Dans pas longtemps, vous verrez qu’il y aura d’autres personnes à notre place et il faudra encore leur laisser du temps pour travailler parce qu’à Marseille, tu n’as jamais le temps (…) À Marseille, c’est difficile de se projeter » a notamment lâché Medhi Benatia.

Des propos qui ont évidemment retenu l’attention des supporters de l’OM, toujours très à l’écoute lorsque Medhi Benatia prend la parole puisque ce dernier n’a jamais sa langue dans sa poche. Et en général, les supporters olympiens sont à fond derrière leur directeur sportif, toujours le premier pour défendre l’institution et clamer son ambition. Cette fois en revanche, la prise de parole de l’ex-défenseur du Bayern Munich a énervé plus qu’elle n’a séduit comme le prouvent des dizaines de commentaires sur X.

L'arrogance du gars j'en peut plus les amis, sa façon de se mettre en avant, ses sous-entendus

« Vous nous cassez les c… avec votre institution qu’il faut mettre au sommet pour répéter à chaque désillusion que vous allez partir et que vous vous projetez pas ici », « L'arrogance du gars j'en peut plus les amis, sa façon de se mettre en avant, ses sous-entendus ça menace de partir avec le petit sourire derrière genre on va voir ce qu'on va voir sans moi en gros c'est ça qu'il dit ? », « Il n’a pas connu le Vélodrome énervé je crois lui. Là ils ont les groupes et le reste derrière eux », « Mais @MedhiBenatia arrêtez avec votre seul contre tous. Dimanche on a pas vu l'OM depuis 3 semaines, opportunités de faire un trou pour le podium, on attend beaucoup contre l'avant dernier, arrêtez de nous faire passer pour des fous » ou encore « Il est venu faire le beau dire qu'on a un top effectif qui rivalise avec le PSG et menacer de partir si on continue de le critiquer. C'est un clown » peut-on lire sur X parmi des dizaines de commentaires du même style.

Si le franc-parler de Medhi Benatia a séduit en masse à l’OM depuis quelques mois, il semblerait que cette dernière prise de parole du directeur sportif olympien ait beaucoup plus de mal à passer. Ce Trophée des champions que Marseille a touché du bout des doigts en menant à quelques secondes de la fin pourrait finalement faire beaucoup de mal à l’éco-système du club olympien et en premier lieu à son directeur sportif.