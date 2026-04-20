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OM : Les joueurs se révoltent contre Benatia et Beye

OM20 avr. , 12:20
parQuentin Mallet
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Après la défaite à Lorient (2-0), l'OM est entré dans une nouvelle crise suite à la tirade chargée de Medhi Benatia. Le directeur sportif phocéen a tenu des propos très critiques envers ses joueurs, lesquels n'y croient déjà plus pour la fin de la saison.
L'arrivée de Habib Beye était censée remettre l'OM dans le droit chemin. Finalement, c'est tout l'inverse. Encore largement dans la course au podium sous Roberto De Zerbi, les Phocéens sont aujourd'hui aussi proches de se qualifier pour la Ligue des champions… que de terminer hors des places qualificatives pour une compétition européenne. Sur la pelouse de Lorient samedi après-midi, Marseille n'avait aucun calcul à faire : une victoire ou la crise.
Comme si la défaite (2-0) ne suffisait pas, Medhi Benatia en a rajouté une très grosse couche dans une diatribe de plus de quatre minutes, sans interruption, en zone mixte, à l'encontre de ses joueurs. Si sa sortie ne passe déjà pas auprès des joueurs, la décision du club d'organiser un séjour forcé à La Commanderie pendant les prochains jours n'a pas non plus trouvé son public.

L'OM est en plein cauchemar

« Ça se saurait si le fait d'être cloisonné amenait du positif. Tu n'as pas de président au quotidien, ton directeur sportif va partir, le propriétaire n'est pas là et le coach n'a pas l'expérience pour amener de la sérénité... Par quel miracle ça peut marcher ? », a déclaré un proche d'un joueur dans des propos rapportés par La Provence. Le quotidien régional relaie même que les joueurs « ne supportent pas le coach », selon un autre témoignage.
La fracture est déjà bien entamée entre des joueurs qui connaissent une saison interminable, marquée par des chamboulements incessants, et l'organigramme sportif qui peine à insuffler ses ambitions sans passer par des monologues en zone mixte. A seulement quatre journées de la fin du championnat, et alors que les concurrents européens tournent à plein régime, l'OM pourrait bien terminer sa saison en eau de boudin.

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Derniers commentaires

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Et foutre01, faut mettre le classement à jour hein... C'est l'OL qui est 3e pas Lille, puisqu'on a gagné les 2 matchs face à eux... Car en cas d'égalité , ce n'est plus les buts pour mais les buts sur l'ensemble des 2 matchs.

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énorme ... rassurant bon esprit une complicité solide avec Niakhate qui est énorme, lui aussi. très solide

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Exactement ^^

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Les joueurs sont gonflés de la ramener : ils refusent pas leurs salaires ! Et vu ce qu'ils ont montré à Lorient ils pourraient !

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ils ne se sont pas génés avec Fonseca

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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