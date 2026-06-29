OM : Les fans excédés, le nouveau maillot fait polémique

OM : Les fans excédés, le nouveau maillot fait polémique

OM29 juin , 14:20
parHadrien Rivayrand
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L’OM espère vivre une saison plus sereine que la précédente en Ligue 1. Mais les supporters restent remontés et ne laissent rien passer, pas même la présentation d’un nouveau maillot.
L’Olympique de Marseille sort d’une saison éprouvante mais peut désormais se tourner vers l’avenir. L’UEFA et la DNCG ont rendu leur verdict, et le club phocéen s’en sort plutôt bien, ce qui lui permet d’aborder le prochain exercice avec davantage de sérénité. Il ne faudra toutefois pas se tromper lors du mercato estival et construire sur des bases plus solides. Les supporters, eux, restent très exigeants et continuent de faire entendre leur mécontentement.

Un maillot qui divise plus que jamais 

Ces dernières heures, l’OM a officialisé son nouveau maillot extérieur. Et même sur ce sujet, les réactions n’ont pas été tendres. Sur les réseaux sociaux, notamment X, de nombreux supporters ont critiqué la nouvelle tunique inspirée de la mer Méditerranée :
« Le maillot Puma est horrible, à un moment il faut arrêter », « C’est de pire en pire », « Arrêtez avec le camouflage, ça devient ridicule », ou encore « Persuadé que le designer est un fan du PSG, je ne vois pas d’autre explication » ; « Comme tous les ans Puma rachète des rouleaux de tissus invendus en Chine et nous pond une bouse enrobée d’un storytelling pour refourguer sa bouse » et « L’horreur… il faut arrêter avec les motifs » peut-on lire.

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Comme souvent, chaque annonce concernant l’OM est scrutée et commentée avec attention. Les moyens limités du club pour ce mercato estival suscitent également des inquiétudes, même si certaines pistes pourraient réserver de bonnes surprises.
En attendant, plusieurs dossiers restent en cours, tandis que la reprise est prévue entre le 5 et le 7 juillet à La Commanderie. Plus de temps à perdre pour un club qui jouera gros la saison prochaine.
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Derniers commentaires

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Ca c'est sûr. On n'est pas mieux loti. Voir même moins que vous, car vous avez l'expérience d'une année de contrainte pour vous.

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Dtf, vous comme nous, on a pas le choix, on se doit de faire jouer des joueurs du CF et de tenter des coups à la Moreira etc

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Je compte beaucoup sur Himbert personnellement. Il m'a vraiment impressionné lors de ses entrée en jeu. Curieux de le voir sur une saison complète.

L’Argentine vend la mèche, Medina et l’OM c’est bientôt fini

Vu son mondial, 20M c'est pour 50% des droits.

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Oui pour la partie salaire c'est effectivement trop cher. Sportivement je pense que son jeu peut vous correspondre. Oui Himbert a fait une bonne fin de saison. Il faut qu'il confirme. Ca reste hasardeux mais jouable.

Ol David A Lyon La Juventus Fait Le Forcing

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
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