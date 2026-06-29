OM : Les fans excédés, le nouveau maillot fait polémique

L’OM espère vivre une saison plus sereine que la précédente en Ligue 1. Mais les supporters restent remontés et ne laissent rien passer, pas même la présentation d’un nouveau maillot.

L’ Olympique de Marseille sort d’une saison éprouvante mais peut désormais se tourner vers l’avenir. L’UEFA et la DNCG ont rendu leur verdict, et le club phocéen s’en sort plutôt bien, ce qui lui permet d’aborder le prochain exercice avec davantage de sérénité. Il ne faudra toutefois pas se tromper lors du mercato estival et construire sur des bases plus solides. Les supporters, eux, restent très exigeants et continuent de faire entendre leur mécontentement.

Un maillot qui divise plus que jamais

Ces dernières heures, l’OM a officialisé son nouveau maillot extérieur. Et même sur ce sujet, les réactions n’ont pas été tendres. Sur les réseaux sociaux, notamment X, de nombreux supporters ont critiqué la nouvelle tunique inspirée de la mer Méditerranée :

« Le maillot Puma est horrible, à un moment il faut arrêter », « C’est de pire en pire », « Arrêtez avec le camouflage, ça devient ridicule », ou encore « Persuadé que le designer est un fan du PSG, je ne vois pas d’autre explication » ; « Comme tous les ans Puma rachète des rouleaux de tissus invendus en Chine et nous pond une bouse enrobée d’un storytelling pour refourguer sa bouse » et « L’horreur… il faut arrêter avec les motifs » peut-on lire.

Comme souvent, chaque annonce concernant l’OM est scrutée et commentée avec attention. Les moyens limités du club pour ce mercato estival suscitent également des inquiétudes, même si certaines pistes pourraient réserver de bonnes surprises.

En attendant, plusieurs dossiers restent en cours, tandis que la reprise est prévue entre le 5 et le 7 juillet à La Commanderie. Plus de temps à perdre pour un club qui jouera gros la saison prochaine.