OM : Le Vélodrome s'aggrandit pour le match face à Brest

Surtout la priorité est la coupe intercontinentale !!! En fin d année !!!
c'est sur mais 4.5M c'est le prix de satriano ... du coup a voir en fin de saison l'operation la plus rentable
À 19 ans , il va jouer en National… Wahou , un vrai Pépitoast Zinzin … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Je vois que tout le monde l’aime le Foutreux Translucide sur ce forum 🤣
Tu troll non stop et tu parles? En plus comparer le fait de menacer de tuer un homme et son gosse et violer sa femme c'est comparable ?!? T'es le roi des abrutis ça c'est un fait ! Mais tu dois être de la catégorie de ce mec vu que ça te semble acceptable...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
🚨 64 319 supporters ont assisté à OM - Atalanta hier soir. Ils seront plus de 64 500 samedi face à Brest. Les seuls au rendez-vous. #TeamOM #OM