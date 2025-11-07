ICONSPORT_248871_0019
Orange Vélodrome, à Marseille

OM : Le Vélodrome s'aggrandit pour le match face à Brest

OM07 nov. , 11:00
parAlexis Rose
0
Malgré des résultats en berne depuis quelques semaines, l’Olympique de Marseille arrive toujours à remplir son Vélodrome. Ce sera encore le cas ce week-end lors du match contre Brest, où le stade marseillais sera même plus rempli que d’habitude.
Depuis la sortie de route au Sporting en Ligue des Champions le 22 octobre dernier (1-2), le club phocéen est clairement dans le creux de la vague. Une nouvelle fois défait en C1 face à l’Atalanta Bergame mercredi (0-1), l’OM n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs, avec trois défaites au compteur… Pas de quoi refroidir le public olympien, qui sera encore présent en nombre au Vélodrome ce samedi après-midi à 17 heures lors de la 12e journée de Ligue 1 face au Stade Brestois. L’enceinte marseillaise pourrait effectivement rassembler près de 65 000 personnes face à une équipe qui joue le maintien. Avant la trêve internationale de novembre, qui débutera la semaine prochaine, les supporters marseillais vont donc pousser leur équipe vers le chemin de la victoire, sans vraiment de concurrence dans les tribunes. Puisque les supporters brestois ne seront pas du déplacement.

Près de 65 000 spectateurs pour OM - Brest

Sanctionnés par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel pour « usage d’engins pyrotechniques et expressions orales » à l’occasion du derby contre Lorient, les ultras du SB29 subissent une « fermeture pour un match ferme de l’espace visiteur », à Marseille donc. Un cadeau pour l’OM, qui a sauté sur l’occasion pour remettre en vente de nouveaux billets sur son site internet. En effet, comme l’explique La Provence, l’OM a commercialisé « les places situées dans le parcage, à partir de 35 euros » et « tous les billets ont quasiment trouvé preneur, laissant augurer un nouveau rendez-vous à guichets fermés ». Ce qui montre que l’OM reste probablement le club le plus populaire de France, malgré les mauvais résultats de l’équipe de Roberto De Zerbi depuis quelque temps.

