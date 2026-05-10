OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

En fin de contrat avec l’OM en 2027, Geronimo Rulli pourrait quitter Marseille à l'issue de la saison. L’Argentin ne sera pas retenu, d’autant que le club phocéen a peut-être déjà trouvé son successeur.

Excellent lors de sa première année sous les couleurs de l’Olympique de Marseille en 2024-2025, Geronimo Rulli n’a pas réussi à confirmer cette saison . A l’image de son équipe, l’international argentin est totalement passé à côté. Irrégulier, coupable de nombreuses erreurs, le champion du monde a globalement déçu. A un an de la fin de son contrat, qui expire en juin 2027, l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam et de Villarreal a de fortes chances de partir.

Au vu de ses émoluments et de son irrégularité, il ne sera pas retenu par la nouvelle direction de l’OM… qui va par conséquent devoir lui trouver un successeur. Un nom se détache déjà, selon La Provence, celui de l’actuelle doublure Jeffrey de Lange. Rien de si étonnant puisque le Néerlandais n’a jamais déçu lorsque Roberto De Zerbi et plus récemment Habib Beye ont fait appel à lui. Apprécié en interne et jugé comme un gardien très fiable, il représente peut-être l’avenir de l’Olympique de Marseille à ce poste de gardien de but.

Le quotidien régional indique en plus que son salaire est « bien plus bas » que celui de Geronimo Rulli, un argument non-négligeable pour le club phocéen, qui ne sera certainement pas en Ligue des Champions la saison prochaine et qui va donc devoir composer avec un budget hyper-serré. Directeur sportif sur le départ, Medhi Benatia ainsi que son adjoint Federico Balzaretti ont sondé Jeffrey de Lange pour une éventuelle prolongation, alors que son contrat expire lui aussi en juin 2027.

Le Néerlandais apprécierait certainement d’être numéro un à l’OM. Mais il veut des garanties car selon La Provence, il dispose déjà de contacts sérieux avec plusieurs clubs qui désirent en faire leur titulaire pour la saison prochaine. L’Olympique de Marseille va donc rapidement devoir se positionner, ou pas, sur le dossier de la prolongation du gardien néerlandais. Un premier dossier important à gérer pour le probable futur directeur sportif du club, Grégory Lorenzi.