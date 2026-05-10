OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

c'ets bien beau de mettre la faute sur le gardien mais il faut aussi a voir une bonne defense
oui pour moi c'est ok mais il faut de bon défenseurs sinon il va finir comme rulli
Mc croûte, Longoria et benatia auraient pu faire leur travail. Mais ça c'est un autre problème
a bon. qui a t il violé? sale menteur diffamation?
whaouuuu. quelle vanne ! t es vraiment fort qd meme. bravo !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
Loading
Selon @laprovence, De Lange pourrait être le gardien titulaire la saison prochaine. 👉Son salaire est bien plus bas que Rulli 👉Medhi Benatia et Federico Balzaretti ont récemment sondé De Lange au sujet d'une prolongation… tandis que des discussions concrètes ont déjà été