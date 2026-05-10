ICONSPORT_365493_0209

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

OM10 mai , 11:00
parCorentin Facy
4
En fin de contrat avec l’OM en 2027, Geronimo Rulli pourrait quitter Marseille à l'issue de la saison. L’Argentin ne sera pas retenu, d’autant que le club phocéen a peut-être déjà trouvé son successeur.
Excellent lors de sa première année sous les couleurs de l’Olympique de Marseille en 2024-2025, Geronimo Rulli n’a pas réussi à confirmer cette saison. A l’image de son équipe, l’international argentin est totalement passé à côté. Irrégulier, coupable de nombreuses erreurs, le champion du monde a globalement déçu. A un an de la fin de son contrat, qui expire en juin 2027, l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam et de Villarreal a de fortes chances de partir.
Au vu de ses émoluments et de son irrégularité, il ne sera pas retenu par la nouvelle direction de l’OM… qui va par conséquent devoir lui trouver un successeur. Un nom se détache déjà, selon La Provence, celui de l’actuelle doublure Jeffrey de Lange. Rien de si étonnant puisque le Néerlandais n’a jamais déçu lorsque Roberto De Zerbi et plus récemment Habib Beye ont fait appel à lui. Apprécié en interne et jugé comme un gardien très fiable, il représente peut-être l’avenir de l’Olympique de Marseille à ce poste de gardien de but.

Lire aussi

« Tout le monde savait » : Rulli devrait avoir honte« Tout le monde savait » : Rulli devrait avoir honte
OM : 8 millions d’euros pour Rulli, l’offre arriveOM : 8 millions d’euros pour Rulli, l’offre arrive
Le quotidien régional indique en plus que son salaire est « bien plus bas » que celui de Geronimo Rulli, un argument non-négligeable pour le club phocéen, qui ne sera certainement pas en Ligue des Champions la saison prochaine et qui va donc devoir composer avec un budget hyper-serré. Directeur sportif sur le départ, Medhi Benatia ainsi que son adjoint Federico Balzaretti ont sondé Jeffrey de Lange pour une éventuelle prolongation, alors que son contrat expire lui aussi en juin 2027.
Le Néerlandais apprécierait certainement d’être numéro un à l’OM. Mais il veut des garanties car selon La Provence, il dispose déjà de contacts sérieux avec plusieurs clubs qui désirent en faire leur titulaire pour la saison prochaine. L’Olympique de Marseille va donc rapidement devoir se positionner, ou pas, sur le dossier de la prolongation du gardien néerlandais. Un premier dossier important à gérer pour le probable futur directeur sportif du club, Grégory Lorenzi.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365961_0021
Ligue 2

L2 : Le Mans et Bastia seront fixés mercredi

ICONSPORT_364694_0220
OL

L'OL au sommet grâce au joueur tant rêvé par le PSG

Barcola
PSG

PSG : L’agent de Barcola joue le jeu du Barça

ICONSPORT_271025_0320
PSG

Le PSG sans Nuno Mendes ni Pacho contre Brest

Fil Info

10 mai , 11:33
L2 : Le Mans et Bastia seront fixés mercredi
10 mai , 11:30
L'OL au sommet grâce au joueur tant rêvé par le PSG
10 mai , 10:30
PSG : L’agent de Barcola joue le jeu du Barça
10 mai , 10:19
Le PSG sans Nuno Mendes ni Pacho contre Brest
10 mai , 10:16
OM : Un groupe décimé pour défier Le Havre
10 mai , 10:00
Nantes : 11 joueurs sur le départ, la saignée terrible
10 mai , 9:30
Xabi Alonso n’hésite pas à trahir Liverpool
10 mai , 9:00
ASSE : Le « PSG de la Ligue 2 » en grand danger
10 mai , 8:40
5 ME pour Yaremchuk, l'OL fixe une condition

Derniers commentaires

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

c'ets bien beau de mettre la faute sur le gardien mais il faut aussi a voir une bonne defense

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

oui pour moi c'est ok mais il faut de bon défenseurs sinon il va finir comme rulli

« Tout le monde savait » : Rulli devrait avoir honte

Mc croûte, Longoria et benatia auraient pu faire leur travail. Mais ça c'est un autre problème

Greenwood crache sur l’OM, les terribles révélations

a bon. qui a t il violé? sale menteur diffamation?

OM : Un groupe décimé pour défier Le Havre

whaouuuu. quelle vanne ! t es vraiment fort qd meme. bravo !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

Loading