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« Tout le monde savait » : Rulli devrait avoir honte

OM27 avr. , 10:00
parClaude Dautel
8
Éjecté de l'OM après seulement cinq mois de contrat, Elye Wahi n'a pas manqué ses retrouvailles avec Marseille en marquant d'une Panenka le but égalisateur de Nice. Un geste qui a énervé ses anciens coéquipiers, et notamment Geronimo Rulli.
La vengeance est un plat qui se mange froid et il est évident qu'Elye Wahi avait noté sur son agenda la date du dimanche 26 avril. De retour au Vélodrome, mais cette fois sous le maillot de Nice, l'attaquant international ivoirien de 23 ans a été mis sous pression par certains de ses anciens coéquipiers. Mais au moment de tirer le penalty qui a permis à l'OGC Nice de repartir de Marseille avec un point précieux, Elye Wahi ne s'est pas dégonflé et a marqué d'une Panenka forcément humiliante pour Geronimo Rulli. Revenant sur cette séquence, Walid Acherchour estime que le gardien de but argentin de l'Olympique de Marseille n'a eu aucune jugeote dans cette séquence. Sur RMC, le consultant s'est lâché.

Rulli n'a pas senti le coup venir

Car Walid Acherchour est convaincu que Geronimo Rulli aurait dû se douter qu'Elye Wahi allait faire ce geste provocateur, tant le jeune attaquant niçois avait été mis sous pression par ses anciens coéquipiers. « Sincèrement, Geronimo Rulli, la minute qu’il nous fait entre sa relance catastrophique où Nice peut égaliser, alors que 20 secondes avant il va encore se chauffer avec Wahi (...) Mais sincèrement, Rulli il ne la sent pas la Panenka de Wahi ? Edouard Mendy sur Brahim Diaz, il a eu 20 minutes pour réfléchir à comment Diaz allait tirer. Et il a senti la Panenka. Là, pendant tout le match, ça se voyait que Wahi voulait terminer avec une cerise sur le gâteau. Il voulait se faire Marseille. Tout le monde y a pensé (...) Lui, et les Medina, Balerdi, faut qu’ils arrêtent de se la jouer grinta sud-américaine », fulminait, dans l'After, le consultant de RMC.
En attendant, Elye Wahi a permis au Gym de marquer un point et dans la bataille pour éviter la place de barragiste, c'est un point en or. Du côté de l'Olympique de Marseille, les têtes sont lourdes au lendemain de cette nouvelle désillusion et il va désormais falloir compter sur les défaillances de l'OL, Rennes et Lille pour espérer obtenir une place en Ligue des champions.
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Derniers commentaires

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

A côté de toi, tout le monde est un génie.^^

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars qui est décisif 16 fois en a peine 4 mois , on peut considérer qu'il cartonne non ? Oui 16 fois car le peno provoqué n'est pas comptabilisé et la frappe côté gche repoussé par le gardien et avec Tolisso qui pousse le ballon dans la cage non plus mais c'est lui qui est à l'origine du but Et il faut imaginer que si on est en LDC , il aura sûrement 2 ou 3 coéquipiers encore meilleurs autour de lui à la place de Yaremchuk Tessman et AMN, voir .... Tagliafico et Abner donc....

OL : Endrick prolongé, il répond

Si on peut il faut le prolonger. Ça reste un vrai danger en attaque

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars décisif 16 fois en 4 mois (Oui 16 et non 14 , puisque sa frappe côté gche détournée par le gardien n'est pas considérée comme une passe D mais c'en est une et un peno provoqué)

OL : Endrick prolongé, il répond

Il faut l'imaginer avec un ou deux autres équipiers autour de lui la saison prochaine, sûrement un peu meilleurs , si on est en LDC Et un gars qui est décisif 16 fois en 4 mois....ça va ....on peut lui pardonner ses qques défauts Et je dis 16 fois parce que la semaine précédente il donne un ballon qui n'est pas considéré comme une passe D, sur sa frappe côté gche, donc n'est pas comptabilisée et il a aussi provoqué un peno Donc 16 fois décisif et non 14

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
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56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
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Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
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18
Metz
163137213170-39

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