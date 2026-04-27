« Tout le monde savait » : Rulli devrait avoir honte

Éjecté de l'OM après seulement cinq mois de contrat, Elye Wahi n'a pas manqué ses retrouvailles avec Marseille en marquant d'une Panenka le but égalisateur de Nice. Un geste qui a énervé ses anciens coéquipiers, et notamment Geronimo Rulli.

La vengeance est un plat qui se mange froid et il est évident qu'Elye Wahi avait noté sur son agenda la date du dimanche 26 avril. De retour au Vélodrome, mais cette fois sous le maillot de Nice, l'attaquant international ivoirien de 23 ans a été mis sous pression par certains de ses anciens coéquipiers. Mais au moment de tirer le penalty qui a permis à l'OGC Nice de repartir de Marseille avec un point précieux, Elye Wahi ne s'est pas dégonflé et a marqué d'une Panenka forcément humiliante pour Geronimo Rulli. Revenant sur cette séquence, Walid Acherchour estime que le gardien de but argentin de l'Olympique de Marseille n'a eu aucune jugeote dans cette séquence. Sur RMC, le consultant s'est lâché.

Rulli n'a pas senti le coup venir

Car Walid Acherchour est convaincu que Geronimo Rulli aurait dû se douter qu'Elye Wahi allait faire ce geste provocateur, tant le jeune attaquant niçois avait été mis sous pression par ses anciens coéquipiers. « Sincèrement, Geronimo Rulli, la minute qu’il nous fait entre sa relance catastrophique où Nice peut égaliser, alors que 20 secondes avant il va encore se chauffer avec Wahi (...) Mais sincèrement, Rulli il ne la sent pas la Panenka de Wahi ? Edouard Mendy sur Brahim Diaz, il a eu 20 minutes pour réfléchir à comment Diaz allait tirer. Et il a senti la Panenka. Là, pendant tout le match, ça se voyait que Wahi voulait terminer avec une cerise sur le gâteau. Il voulait se faire Marseille. Tout le monde y a pensé (...) Lui, et les Medina, Balerdi, faut qu’ils arrêtent de se la jouer grinta sud-américaine », fulminait, dans l'After, le consultant de RMC.

En attendant, Elye Wahi a permis au Gym de marquer un point et dans la bataille pour éviter la place de barragiste, c'est un point en or. Du côté de l'Olympique de Marseille, les têtes sont lourdes au lendemain de cette nouvelle désillusion et il va désormais falloir compter sur les défaillances de l'OL, Rennes et Lille pour espérer obtenir une place en Ligue des champions.