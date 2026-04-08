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OM : Le nouveau logo officialisé ce mercredi soir

OM08 avr. , 17:20
parCorentin Facy
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C’est ce mercredi soir à l’occasion de la 6e édition du gala « Treizième Homme » que sera officialisé le futur logo de l’Olympique de Marseille.
L’Olympique de Marseille va tout changer ou presque dans les semaines à venir. Le club phocéen doit se trouver un nouveau président après le départ de Pablo Longoria ainsi qu’un nouveau directeur sportif puisque Medhi Benatia ne sera plus au club à partir du mois de juin. En parallèle, des changements d’ordre institutionnels sont également en cours. Par exemple, le logo de l’OM va changer la saison prochaine. Le nouveau logo a déjà été révélé sur les réseaux sociaux, mais il sera officialisé très vite.

Le nouveau logo présenté ce mercredi

En effet, c’est à l’occasion de la 6e édition du gala Treizième Homme qui se tient ce mercredi 8 avril que l’Olympique de Marseille va présenter de manière officielle son nouveau logo. L’ensemble de l’effectif olympien est convié à cette occasion. Le groupe s’y rendra en bus après l’entraînement du jour dirigé par Habib Beye, lequel devrait également être présent au lendemain du cambriolage de son domicile proche de Marseille. Le directeur sportif Medhi Benatia et le président intérimaire Alban Juster devraient eux aussi être de la partie.

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Derniers commentaires

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Bien moche ! Aucune personnalité par rapport aux précédents

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

Oui c'est clair que c'est évident 🙏 heureusement qu'il y a des gens comme vous deux sinon le monde serait si triste 🤣 Tu m'indiqueras les sites pour les personne à 100k comme ça je saurai où faut que j'aille et où il ne faut pas que je mette les pieds 😂

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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3
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4
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9
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382891183842-4
10
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12
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13
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