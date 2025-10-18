A la 86e minute du match Nice-OL, comme ils le font à chaque fois en référence aux 86 morts de l'attentat commis le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais, les supporters du Gym ont lancé un chant contre le groupe terroriste Daech. L'arbitre n'a pas tout saisi, et a stoppé la rencontre, demandant à ce que ce chant cesse. Du côté du club azuréen, on est écoeuré.

C'est un gros moment de malaise qui s'est produit ce samedi soir à l'Allianz Arena de Nice, puisque Jérôme Brisard, entendant le chant « Daech daech on t’enc... » tombant des tribunes, a immédiatement stoppé le match et demandé au speaker du stade de prévenir les supporters qu'il fallait immédiatement cesser sinon le match contre l'Olympique Lyonnais ne reprendrait pas,a alors que Nice menait 3-1. N'étant pas dans le rôle du speaker d'expliquer à l'arbitre que ce chant était devenu un rituel à la 86e minute de chaque match à domicile du Gym, ce dernier s'est donc exécuté afin que les supporters cessent immédiatement ce chant qui dure une minute. Ce qui a évidemment eu l'effet contraire. Tandis que sur Beinsports et les réseaux sociaux, la consternation était forcément grande, et une fois la fin du match sifflé, Jérôme Brisard a évidemment été briefé sur cette interruption pour un chant jugé « injurieux ».

Selon L'Equipe, c'est le président de Nice, Fabrice Bocquet, qui a expliqué à l'arbitre du match Nice-OL les raisons de ce chant une fois le match terminé. Jérôme Brisard n'étant pas au courant de ce contexte se serait immédiatement excusé auprès des dirigeants de l'OGC Nice pour cette malencontreuse interruption et l'appel du speaker aux supporters. Nul doute que le délégué de la Ligue de Football Professionnel ne fera pas figurer cette interruption de match et que le club azuréen échappera à une sanction, même si dans le football français, il ne faut jamais jurer de rien.

Dans la soirée, le club de Nice a publié un communiqué suite à cette décision de l'arbitre.. « Cette interruption du jeu, comme l’ultimatum fait à notre speaker de prendre le micro pour faire cesser cette manifestation sous peine que le match ne reprenne pas n’auraient jamais du arriver. L’arbitre m’a dit ne pas être au courant et avoir voulu appliquer les consignes qui sont faites. C’est un manque de préparation et de sensibilité, et cela n’aurait jamais se produire, ce que le délégué a convenu. L’arbitre a présenté ses excuses. Nous ferons dès cette semaine le nécessaire auprès de la FFF, de Philippe Diallo et d’Anthony Gautier (directeur de l’arbitrage) pour que cela ne se reproduise jamais », a indiqué le président niçois.