OM : Le dossier Joel Ordonez revient à la Une !

07 nov. , 12:20
parClaude Dautel
Cela a été l'un des feuilletons de l'été du côté de l'OM, mais finalement Bruges n'avait pas cédé et Joel Ordonez est resté en Belgique. Mais le nom du défenseur international équatorien ressort ces dernières heures. 
Lorsque Pablo Longoria et Medhi Benatia veulent un joueur, généralement, ils l'ont. Mais durant le dernier mercato, les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas réussi à obtenir de leurs homologues de Bruges qu'ils lâchent Joel Ordonez, priorité absolue pour venir renforcer la défense du club phocéen. Bruges n'a jamais laissé le moindre doute sur son désir de garder un joueur qui est allé au bras de fer avec son club, avant de finalement comprendre que malgré les surenchères de l'OM, il ne pourrait pas partir l'été dernier. La pilule est bien passée du côté des supporters, car Marseille a réussi à faire signer Benjamin Pavard, star de la fin de la période des transferts. Cependant, rien ne va plus pour le champion du monde 2018 et forcément, le nom de Joel Ordonez, titulaire mercredi contre le FC Barcelone, est remonté à la surface. Cependant, la concurrence risque d'être dure pour l'Olympique de Marseille si Pablo Longoria revient à la charge comme on l'a évoqué récemment.

Sur la route de l'OM, l'Inter se dresse pour Joel Ordonez

Ce vendredi, les médias italiens révèlent l'intérêt très soutenu de l'Inter pour le défenseur international équatorien de Bruges. Le club où évoluait Benjamin Pavard avant de rejoindre l'Olympique de Marseille, est très attentif à la situation de Joel Ordonez comme le précise Dimitri Conti, journaliste italien de TuttoMercatoWeb. Le dernier finaliste de la Ligue des champions pourrait tenter de faire signer le défenseur de 21 ans non pas au mercato d'hiver, Bruges refusant toujours un départ de son joueur, mais l'été prochain. Et il n'y a pas que l'Inter qui s'intéresse au joueur du club belge, puisque la presse équatorienne affirme que Chelsea avait un émissaire dans les tribunes du stade Jan Breydel afin de suivre de près les performances de Joel Ordonez face aux attaquants du Barça.
Une rencontre de Ligue des champions durant laquelle le défenseur de Bruges n'a pas été entièrement la fête, puisque Barcelone a marqué trois buts. Mais il est clair pour tout le monde que Joel Ordonez a un très gros potentiel, et que comme son compatriote Pacho, devenu énorme avec le Paris Saint-Germain, il a tout pour devenir un défenseur de classe internationale. Pour l'Olympique de Marseille, il va falloir se décider rapidement, car la concurrence est visiblement déjà prête à bondir quand Bruges ouvrira la porte à un joueur qui en septembre dernier a prolongé jusqu'en 2029 avec son club actuel en échange d'une belle hausse de son salaire.
Derniers commentaires

Ousmane Dembélé, un miracle pour le PSG

Surtout la priorité est la coupe intercontinentale !!! En fin d année !!!

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

c'est sur mais 4.5M c'est le prix de satriano ... du coup a voir en fin de saison l'operation la plus rentable

Cette pépite de l’OL va éclater au grand jour ce vendredi

À 19 ans , il va jouer en National… Wahou , un vrai Pépitoast Zinzin … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Domenech allume l'OL : « C’est une équipe très moyenne avec des joueurs moyens »

Je vois que tout le monde l’aime le Foutreux Translucide sur ce forum 🤣

Pierre Ménès menacé de mort et placé sous protection policière

Tu troll non stop et tu parles? En plus comparer le fait de menacer de tuer un homme et son gosse et violer sa femme c'est comparable ?!? T'es le roi des abrutis ça c'est un fait ! Mais tu dois être de la catégorie de ce mec vu que ça te semble acceptable...

