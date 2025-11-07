OM : Le dossier Joel Ordonez revient à la Une !

Cela a été l'un des feuilletons de l'été du côté de l'OM, mais finalement Bruges n'avait pas cédé et Joel Ordonez est resté en Belgique. Mais le nom du défenseur international équatorien ressort ces dernières heures.

Sur la route de l'OM, l'Inter se dresse pour Joel Ordonez

Ce vendredi, les médias italiens révèlent l'intérêt très soutenu de l'Inter pour le défenseur international équatorien de Bruges. Le club où évoluait Benjamin Pavard avant de rejoindre l'Olympique de Marseille, est très attentif à la situation de Joel Ordonez comme le précise Dimitri Conti, journaliste italien de TuttoMercatoWeb. Le dernier finaliste de la Ligue des champions pourrait tenter de faire signer le défenseur de 21 ans non pas au mercato d'hiver, Bruges refusant toujours un départ de son joueur, mais l'été prochain. Et il n'y a pas que l'Inter qui s'intéresse au joueur du club belge, puisque la presse équatorienne affirme que Chelsea avait un émissaire dans les tribunes du stade Jan Breydel afin de suivre de près les performances de Joel Ordonez face aux attaquants du Barça.

Une rencontre de Ligue des champions durant laquelle le défenseur de Bruges n'a pas été entièrement la fête, puisque Barcelone a marqué trois buts. Mais il est clair pour tout le monde que Joel Ordonez a un très gros potentiel, et que comme son compatriote Pacho, devenu énorme avec le Paris Saint-Germain, il a tout pour devenir un défenseur de classe internationale. Pour l'Olympique de Marseille, il va falloir se décider rapidement, car la concurrence est visiblement déjà prête à bondir quand Bruges ouvrira la porte à un joueur qui en septembre dernier a prolongé jusqu'en 2029 avec son club actuel en échange d'une belle hausse de son salaire.