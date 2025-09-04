Ceballos vendu par le Real, stupeur à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tout proche de s’offrir Dani Ceballos en fin de mercato, l’OM a finalement été contraint de renoncer à la signature de l’international espagnol du Real Madrid.

La fin du mercato a été agitée à l’Olympique de Marseille et l’affaire Adrien Rabiot n’a pas aidé. Dans la dernière ligne droite, le club phocéen s’est activé pour renforcer son milieu de terrain et compenser le départ inattendu de l’international français. Matt O’Riley et Arthur Vermeeren ont posé leurs valises en Provence et auront la lourde tâche de faire oublier Adrien Rabiot. L’OM rêvait d’un coup plus clinquant et avait notamment approché le Real Madrid pour Dani Ceballos. Un accord avait même été trouvé entre les deux clubs, et l’international espagnol était lui aussi favorable à un départ vers Marseille… avant finalement de changer d’avis.

Un coup dur pour le club phocéen, qui pourrait en plus nourrir de gros regrets en ce mois de septembre en voyant Dani Ceballos partir vers la Turquie. Et pour cause, le site Tutto Juve, qui suit l’actualité du joueur de près car il a aussi été annoncé dans le viseur de la Vieille Dame, affirme qu’un départ de Ceballos dans un club turc dans les jours à venir n’est pas à exclure. Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas souhaitent profiter de son transfert avorté du côté de l’OM pour faire venir Dani Ceballos.

Ceballos finalement vendu... en Turquie ?

Les trois clubs turcs sont « prêts à satisfaire les exigences financières du joueur », ce qui n'était pas le cas de l'OM après la volte-face de l’international espagnol. Reste maintenant à voir si du côté de Xabi Alonso, on ouvrira la porte à un départ de Dani Ceballos à un moment où le Real Madrid n’est plus autorisé à recruter pour le remplacer. Un transfert du joueur de 29 ans en Turquie laisserait en tout cas de très gros regrets à Marseille, où l’on a bien conscience d’être passé tout proche d’un énorme coup pour renforcer le milieu de terrain de Roberto De Zerbi.