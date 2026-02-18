ICONSPORT_278179_0224 (1)

OM : Le clan Tapie fait une demande choc à McCourt

OM18 févr. , 22:00
parCorentin Facy
2
Confronté à une véritable guerre d’égos et de pouvoirs entre Medhi Benatia et Pablo Longoria, Frank McCourt a été contraint de se déplacer à Marseille pour siffler la fin de la récréation cette semaine.
Présent dans les tribunes du Vélodrome samedi pour assister au match entre l’OM et Strasbourg (2-2), Frank McCourt avait repris le chemin des Etats-Unis en fin de week-end. Le patron de l’OM ne s’attendait certainement pas à devoir revenir en France dès mardi. Cela a finalement été nécessaire afin de régler une situation de plus en plus orageuse à l’OM avec un Medhi Benatia démissionnaire dimanche, et qui a finalement été conforté par Frank McCourt mardi avec des pouvoirs élargis sur le sportif, ce qui entraîne mécaniquement une mise au placard du président Pablo Longoria.
En l’espace de quelques heures après son retour sur le sol français, Frank McCourt a réglé la situation, clarifiant le rôle de chacun et rencontrant par ailleurs les joueurs et les supporters. La preuve finalement selon Rodolphe Tapie, petit-fils de l’ex-patron de l’OM Bernard Tapie, qu’il est impossible pour Frank McCourt de diriger le club depuis les USA et qu’il doit s’installer à Marseille s'il veut assurer le bon fonctionnement de l’Olympique de Marseille.
La preuve que tu ne peux pas diriger un club depuis les États-Unis
« McCourt arrive et en 2 jours tout est réglé… La preuve irréfutable que tu ne peux pas diriger un club de L1 depuis les États-Unis… Tu as beau nommer un président un DG etc, quand t’es l’actionnaire tu as besoin d’être présent pour contrôler la situation, anticiper les problèmes » estime le petit-fils de Bernard Tapie, avant de poursuivre et de conclure sur X.

Lire aussi

OM : McCourt rappelle Benatia, la vraie raison dévoiléeOM : McCourt rappelle Benatia, la vraie raison dévoilée
« Rien à lui rapprocher sur son investissement financier à l’OM, en revanche je lui en veux beaucoup de se détacher du club comme ça et revenir uniquement quand ça part en co… ! Je suis persuadé que tout cela aurait pu être évité s’il était présent à Marseille en continue » analyse Rodolphe Tapie, reconnaissant envers Frank McCourt pour son énorme investissement financier à l’OM, mais qui aimerait que l’Américain soit présent 24h/24 en France afin de pouvoir diriger le club phocéen avec plus de réactivité. Un voeu de voir Frank McCourt s’installer en France qui restera sans doute pieu au vu des nombreuses activités de l’actionnaire majoritaire de l’OM aux Etats-Unis.
2
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats des barrages aller

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats des barrages aller

Photo OM
OM

OM : Medhi Benatia fixe trois objectifs à Habib Beye

ICONSPORT_350934_0091
Premier League

PL : Arsenal perd gros dans la course au titre !

Fil Info

19 févr. , 00:00
CL : Programme TV et résultats des barrages aller
19 févr. , 00:00
EL : Programme TV et résultats des barrages aller
18 févr. , 23:21
OM : Medhi Benatia fixe trois objectifs à Habib Beye
18 févr. , 23:03
PL : Arsenal perd gros dans la course au titre !
18 févr. , 23:00
Nantes : Recalé par l’OM, il tente d’éjecter Kantari
18 févr. , 22:59
LdC : Programme TV et résultats des barrages aller
18 févr. , 22:58
LdC : Bruges et l'Atlético offrent un nul fou !
18 févr. , 22:56
L'OM officialise la signature d'Habib Beye
18 févr. , 22:51
LdC : Bodo Glimt fait exploser l'Inter en vol

Derniers commentaires

Le Barça contacte l’OL pour une grosse surprise

t'as raison grosse surprise 30 M€ hhhhh

PSG-OM : La tribune Auteuil fermée deux matchs

Pendant ce temps là à Marseille on ne peut pas tirer un corner sans se prendre une pile sur la gueule, sans parler des dizaines de lasers verts dans les yeux des joueurs mais ça va ça passe 👌🏼

L'OM officialise la signature d'Habib Beye

Comme avantage il a pas un salaire de malade et pas 56 adjoint à payer

L'OM officialise la signature d'Habib Beye

C'est toujours le même Marseille les même supporters trop exigeant, la même pression

OM : Medhi Benatia fixe trois objectifs à Habib Beye

Beye il a déjà des bons joueurs sous la main, son objectif redonner confiance au joueur, si il parvient donner confiance au joueur les résultats suivront , il a du boulot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading