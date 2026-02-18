OM : Le clan Tapie fait une demande choc à McCourt

Confronté à une véritable guerre d’égos et de pouvoirs entre Medhi Benatia et Pablo Longoria, Frank McCourt a été contraint de se déplacer à Marseille pour siffler la fin de la récréation cette semaine.

Présent dans les tribunes du Vélodrome samedi pour assister au match entre l’OM et Strasbourg (2-2), Frank McCourt avait repris le chemin des Etats-Unis en fin de week-end. Le patron de l’OM ne s’attendait certainement pas à devoir revenir en France dès mardi. Cela a finalement été nécessaire afin de régler une situation de plus en plus orageuse à l’OM avec un Medhi Benatia démissionnaire dimanche, et qui a finalement été conforté par Frank McCourt mardi avec des pouvoirs élargis sur le sportif, ce qui entraîne mécaniquement une mise au placard du président Pablo Longoria.

En l’espace de quelques heures après son retour sur le sol français, Frank McCourt a réglé la situation, clarifiant le rôle de chacun et rencontrant par ailleurs les joueurs et les supporters. La preuve finalement selon Rodolphe Tapie, petit-fils de l’ex-patron de l’OM Bernard Tapie, qu’il est impossible pour Frank McCourt de diriger le club depuis les USA et qu’il doit s’installer à Marseille s'il veut assurer le bon fonctionnement de l’Olympique de Marseille.

La preuve que tu ne peux pas diriger un club depuis les États-Unis

« McCourt arrive et en 2 jours tout est réglé… La preuve irréfutable que tu ne peux pas diriger un club de L1 depuis les États-Unis… Tu as beau nommer un président un DG etc, quand t’es l’actionnaire tu as besoin d’être présent pour contrôler la situation, anticiper les problèmes » estime le petit-fils de Bernard Tapie, avant de poursuivre et de conclure sur X.

« Rien à lui rapprocher sur son investissement financier à l’OM, en revanche je lui en veux beaucoup de se détacher du club comme ça et revenir uniquement quand ça part en co… ! Je suis persuadé que tout cela aurait pu être évité s’il était présent à Marseille en continue » analyse Rodolphe Tapie, reconnaissant envers Frank McCourt pour son énorme investissement financier à l’OM, mais qui aimerait que l’Américain soit présent 24h/24 en France afin de pouvoir diriger le club phocéen avec plus de réactivité. Un voeu de voir Frank McCourt s’installer en France qui restera sans doute pieu au vu des nombreuses activités de l’actionnaire majoritaire de l’OM aux Etats-Unis.