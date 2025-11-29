OM : Aubameyang plus rapide que Mbappé, c’est prouvé

Selon les chiffres dévoilés par l’UEFA, Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des joueurs les plus rapides en Ligue des Champions cette saison. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a été flashé à une vitesse supérieure à celle d’autres flèches comme Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Kylian Mbappé.

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas perdu ses qualités athlétiques. L’attaquant de l’Olympique de Marseille l’a encore prouvé contre Newcastle (2-1) mardi. Sur le premier de ses deux buts, l’international gabonais a surpris le gardien Nick Pope à la course. On ignore si cet appel en profondeur est à l’origine de son classement. En tout cas, selon les chiffres donnés par l’UEFA, le Marseillais fait partie des joueurs les plus rapides en Ligue des Champions cette saison. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a été flashé à 35,8 km et occupe la quatrième place.

Juste devant lui, l’ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola (35,9 km/h) complète le podium où se trouvent l’attaquant de la Juventus Turin Loïs Openda (36,2 km/h) et le leader Landry Dimata. Méconnue, la fusée belgo-congolaise de Pafos arrive largement en tête avec une vitesse calculée à 39,6 km/h ! Difficile de dire si Pierre-Emerick Aubameyang peut l’imiter. En tout cas, l’avant-centre de l’Olympique de Marseille devance d’autres joueurs réputés pour leur rapidité, à l’image des latéraux parisiens Nuno Mendes (35,3 km/h) et Achraf Hakimi (34,6 km/h), ou encore le buteur du Real Madrid Kylian Mbappé seulement 22e (34,5 km/h).

Le top 10 des joueurs les plus rapides en C1 cette saison :

1. Landry Dimata (Pafos) – 39,6 km/h

2. Loïs Openda (Juventus Turin) – 36,2 km/h

3. Bradley Barcola (PSG) – 35,9km/h

4. Pierre-Emerick Aubameyang (OM) – 35,8 km/h

5. Federico Valverde (Real Madrid) - 35,8 km/h

6. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) – 35,6 km/h

7. Jeremie Frimpong (Liverpool) - 35,6 km/h

8. Nicolas Pépé (Villarreal) - 35,4 km/h

9. Ismail Jakobs (Galatasaray) – 35,4 km/h

10. Nuno Mendes (PSG) - 35,3 km/h