OM : Aubameyang plus rapide que Mbappé, c’est prouvé

OM29 nov. , 16:00
parEric Bethsy
Selon les chiffres dévoilés par l’UEFA, Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des joueurs les plus rapides en Ligue des Champions cette saison. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a été flashé à une vitesse supérieure à celle d’autres flèches comme Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Kylian Mbappé.
A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas perdu ses qualités athlétiques. L’attaquant de l’Olympique de Marseille l’a encore prouvé contre Newcastle (2-1) mardi. Sur le premier de ses deux buts, l’international gabonais a surpris le gardien Nick Pope à la course. On ignore si cet appel en profondeur est à l’origine de son classement. En tout cas, selon les chiffres donnés par l’UEFA, le Marseillais fait partie des joueurs les plus rapides en Ligue des Champions cette saison. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a été flashé à 35,8 km et occupe la quatrième place.
Juste devant lui, l’ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola (35,9 km/h) complète le podium où se trouvent l’attaquant de la Juventus Turin Loïs Openda (36,2 km/h) et le leader Landry Dimata. Méconnue, la fusée belgo-congolaise de Pafos arrive largement en tête avec une vitesse calculée à 39,6 km/h ! Difficile de dire si Pierre-Emerick Aubameyang peut l’imiter. En tout cas, l’avant-centre de l’Olympique de Marseille devance d’autres joueurs réputés pour leur rapidité, à l’image des latéraux parisiens Nuno Mendes (35,3 km/h) et Achraf Hakimi (34,6 km/h), ou encore le buteur du Real Madrid Kylian Mbappé seulement 22e (34,5 km/h).
Le top 10 des joueurs les plus rapides en C1 cette saison :
1. Landry Dimata (Pafos) – 39,6 km/h
2. Loïs Openda (Juventus Turin) – 36,2 km/h
3. Bradley Barcola (PSG) – 35,9km/h
4. Pierre-Emerick Aubameyang (OM) – 35,8 km/h
5. Federico Valverde (Real Madrid) - 35,8 km/h
6. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) – 35,6 km/h
7. Jeremie Frimpong (Liverpool) - 35,6 km/h
8. Nicolas Pépé (Villarreal) - 35,4 km/h
9. Ismail Jakobs (Galatasaray) – 35,4 km/h
10. Nuno Mendes (PSG) - 35,3 km/h
Derniers commentaires

« C’est leur saison », l’OM fait peur au PSG

et toujours dans le but de vous faire comprendee l OM na rien demandé la dedans. jsute un influenceur de salon ou quelques journaleux en quete de notoriete disent le contraire. PSG championn. evidemmment qu on le sait tous

« C’est leur saison », l’OM fait peur au PSG

tu veux dire comme toi?

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Quasi l'équipe contre Tottenham. Encore Hernandez en espérant qu'il soit moins debile aujourd.hui. Il faut gagner le plus grand choc de la L1 pour mettre tout le monde d'accord. Allez Paris !!

« C’est leur saison », l’OM fait peur au PSG

tu mens comme toujours..... ave un budget, le PSG ne compte pas que sur les 3 joueurs manquants. par contre l OM avec cette infirmerie pleine, meme sxi elle se vide un peu, et toujours loin de l effectif du PSg. donc bien sur que c est du sarcasme tes conneries...... si le PSG meme evec une equipe C voir F. se doit d etre champions. juste pour qu a la fin tu puisses encore cracher sur l OM. on est pas si idiots hein. allez file champion

L’OL dans le rouge, John Textor accuse Michele Kang

Vu le bordel a l OL on en a pour 5ans pour revenir a une bonne equipe

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Strasbourg
221371524177
7
O. Lyonnais
211363418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading