OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

Efficace avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood plaît beaucoup à l’Atlético Madrid. Le club madrilène met des millions de côté pour arracher la signature de l’attaquant anglais cet hiver.

Alors que l’on annonçait un mercato assez calme à l’Olympique de Marseille , des départs imprévus se dessinent. Comme Robinio Vaz, qui s’apprête à s’engager en faveur de la Roma, le jeune Darryl Bakola n’est pas retenu. Et le cadre Pierre-Emile Hojbjerg semble s’interroger face aux avances persistantes de la Juventus Turin. Reste à savoir si le club phocéen envisage l’idée de perdre un élément aussi important en plein milieu de la saison. La question se pose aussi en ce qui concerne Mason Greenwood.

L’attaquant de 24 ans fait régulièrement l’objet de rumeurs plus ou moins folles. Cette fois, le média Fichajes confirme l’intérêt de l’Atlético Madrid et révèle un plan en marche pour tenter d’arracher sa signature. Pour le moment, le cador espagnol n’a pas les moyens de financer une telle opération. Mais les Colchoneros poussent plusieurs joueurs vers la sortie afin de récolter les fonds nécessaires. Après le milieu Conor Gallagher, qui a signé à Tottenham pour 40 millions d’euros, l’Italien Giacomo Raspadori rapportera près de 20 millions d’euros si son transfert à l’Atalanta Bergame aboutit.

On parle aussi d’un possible départ de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais Thiago Almada, dont la moitié des droits économiques sont estimés à une vingtaine de millions d’euros. Enfin, le latéral droit Nahuel Molina, convoité par l’Inter Milan, peut permettre d’encaisser 10 à 15 millions d’euros et de porter la recette totale à environ 100 millions d’euros. Persuadé de la réussite de son plan, l’Atlético Madrid tente de satisfaire son entraîneur Diego Simeone annoncé fan du profil de Mason Greenwood. Une information étonnante dans la mesure où l’Anglais, plutôt réticent dans le repli défensif, n’est pas forcément compatible avec la philosophie d’El Cholo.