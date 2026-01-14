ICONSPORT_279505_0290
Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

OM14 janv. , 20:30
parEric Bethsy
4
Efficace avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood plaît beaucoup à l’Atlético Madrid. Le club madrilène met des millions de côté pour arracher la signature de l’attaquant anglais cet hiver.
Alors que l’on annonçait un mercato assez calme à l’Olympique de Marseille, des départs imprévus se dessinent. Comme Robinio Vaz, qui s’apprête à s’engager en faveur de la Roma, le jeune Darryl Bakola n’est pas retenu. Et le cadre Pierre-Emile Hojbjerg semble s’interroger face aux avances persistantes de la Juventus Turin. Reste à savoir si le club phocéen envisage l’idée de perdre un élément aussi important en plein milieu de la saison. La question se pose aussi en ce qui concerne Mason Greenwood.
L’attaquant de 24 ans fait régulièrement l’objet de rumeurs plus ou moins folles. Cette fois, le média Fichajes confirme l’intérêt de l’Atlético Madrid et révèle un plan en marche pour tenter d’arracher sa signature. Pour le moment, le cador espagnol n’a pas les moyens de financer une telle opération. Mais les Colchoneros poussent plusieurs joueurs vers la sortie afin de récolter les fonds nécessaires. Après le milieu Conor Gallagher, qui a signé à Tottenham pour 40 millions d’euros, l’Italien Giacomo Raspadori rapportera près de 20 millions d’euros si son transfert à l’Atalanta Bergame aboutit.

Lire aussi

L'OL et l'OM écartés, Thiago Almada fait un choix étonnantL'OL et l'OM écartés, Thiago Almada fait un choix étonnant
On parle aussi d’un possible départ de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais Thiago Almada, dont la moitié des droits économiques sont estimés à une vingtaine de millions d’euros. Enfin, le latéral droit Nahuel Molina, convoité par l’Inter Milan, peut permettre d’encaisser 10 à 15 millions d’euros et de porter la recette totale à environ 100 millions d’euros. Persuadé de la réussite de son plan, l’Atlético Madrid tente de satisfaire son entraîneur Diego Simeone annoncé fan du profil de Mason Greenwood. Une information étonnante dans la mesure où l’Anglais, plutôt réticent dans le repli défensif, n’est pas forcément compatible avec la philosophie d’El Cholo.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_282408_0011
Liga

Esp : Le Real humilié pour la première d'Arbeloa

la bande a messi a ruine le barca un ex dirigeant balance messi 104 395694
Foot Mondial

Lionel Messi refuse 1,4 milliard d'euros

ICONSPORT_282382_0042
Premier League

League Cup : Victoire spectaculaire d'Arsenal à Chelsea

ICONSPORT_278179_0127 (1)
OM

L’OM dévoile le prix exact de Robinio Vaz

Fil Info

14 janv. , 23:02
Esp : Le Real humilié pour la première d'Arbeloa
14 janv. , 23:00
Lionel Messi refuse 1,4 milliard d'euros
14 janv. , 22:54
League Cup : Victoire spectaculaire d'Arsenal à Chelsea
14 janv. , 22:30
L’OM dévoile le prix exact de Robinio Vaz
14 janv. , 22:16
Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang
14 janv. , 22:00
Le Paris FC a trouvé le nouveau Pogba
14 janv. , 21:30
Klopp pose une condition à 75 ME au Real
14 janv. , 21:21
Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma
14 janv. , 21:04
Albacete-Real : Vinicius accueilli avec un chant raciste

Derniers commentaires

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Et pour too corrupte il n y a rien

OM : Robinio Vaz annonce son départ

Et on en parle du respect que l om porte a ses jeunes joueurs quand on voit les salaires des tocards qui ne jouent pas et qui coute 500 000 par mois on dit quoi Vaz il touchait 10 000 mensuel, et c'est un jeune a fort potentiel oe mieux c était pas lui donné aux loins 120/130 mensuel . Ils passent leurs temps a acheter des joueurs qui dont nulles pour les revendre 6 mois apres, on parle aussi du chantage vous signé un contrat longue durée avec des salaires minables alors que sur le terrain vous mouillé le maillot... Longoria ne sait pas vendre. L om aurait ete gagnant en augmentant le salaire des jeunes et de les vendre au prix fort dans deux ans ..pour moi c est bête et imbécile de vendre les jeunes qui vont valoir des fortunes dans 2/3 ans ... bravo a l intitution

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

C'est une très belle vente

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Mérité !

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Bien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading