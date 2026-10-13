OM : L’argent a tué Angel Gomes, il est écoeuré

Une fois de plus aligné par Bruno Genesio à Troyes dimanche soir, Angel Gomes a livré une nouvelle performance catastrophique. Le faible niveau du milieu de terrain anglais interroge.

Prêté à Wolverhampton la saison dernière, Angel Gomes a fait son grand retour à l’Olympique de Marseille cet été. Et à l’instar de Faris Moumbagna, Neal Maupay ou encore Amine Harit, le milieu de terrain anglais de retour de prêt a été conservé par la direction sportive. Il faut dire que Grégory Lorenzi n’a pas pu recruter, ce qui a obligé l’ancien Brestois à conserver certains joueurs qui n’étaient pourtant plus en odeur de sainteté à Marseille. On pensait toutefois Bruno Genesio capable de relancer Angel Gomes, qu’il a connu au LOSC.

Ce n’est pas le cas pour le moment, le milieu de terrain anglais enchaînant les prestations très délicates. Celle à Troyes ce dimanche couronne toutes les précédentes, Angel Gomes ayant affiché un niveau abyssal. Jean-Louis Toure n’en revient pas et a lancé une théorie sur RMC.

« Le niveau d’Angel Gomes, ce n’est pas un mystère. C’est un mec repu par l’argent qui fait les efforts au minimum. Il a coffré plein d’argent. Il est là parce que professionnellement il fait son métier, mais il n’est plus animé par rien » a jugé le chroniqueur de l’After Foot, pour qui il y a forcément une explication mentale pour justifier les performances décevantes d’Angel Gomes, dont le talent entrevu à Lille n’a pas pu disparaître du jour au lendemain.

Reste qu’en attendant, l’OM joue avec un sacré handicap dans son onze de départ, l’Anglais de 25 ans n’étant pas en mesure de faire la moindre différence que ce soit dans le dribble, dans les passes ou encore moins face aux buts adverses. Un caillou de plus dans la chaussure de Bruno Genesio, qui doit aussi gérer l’épineux cas Igor Paixao, méconnaissable depuis le début de la saison et dont le comportement a interrogé à Troyes au moment de sa sortie à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Des dossiers qui prouvent que malgré son succès dans l’Aube, l’OM est très loin d’être tiré d’affaire.