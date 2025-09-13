But refusé, le Real en furie

Je te demande une seule différence pour le club qui a le numéro 500247 hormis le nom entre 1969 ( avant la fusion) et 1972 ( après la séparation avec le PFC ) Tu connais même pas l histoire de ton propre club et c est a mourir de rire le troll Leonardo a raison , ce sport n est pas pour vous et d autant + avec l argent du gaz
Foot01 est le porte-voix des médias espagnols pour les fake news.
Toujours autant à côté de tes pompes toi... Tu lis même plus, tu postes aveuglément ta rage est ta jalousie...
C est le debut, a mon avis on s y fera vite Par contre lui avec ses dizaines de comptes, il doit souffrir 🤣
🤣🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
Loading
BUT REFUSÉ POUR LE REAL MADRID POUR UNE POSITION DE HORS-JEU DE KYLIAN MBAPPÉ !! ❌