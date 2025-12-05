OM : L'Arabie Saoudite fonce brutalement sur Balerdi

En cas de grosse offre, l'OM doit-il vendre Leonardo Balerdi ? La réponse devrait vite tomber car un club saoudien veut recruter le défenseur argentin cet hiver.

Capitaine et pourtant moins indiscutable. Tel est le statut de Leonardo Balerdi, qui n’est plus le taulier défensif de la saison dernière. Pourtant mieux entouré défensivement, l’Argentin se montre moins précis, moins décisif, et ne rassure pas totalement Roberto De Zerbi et les supporters de l’OM . Sa mauvaise habitude de prendre des cartons jaunes au début des matchs, comme contre le Sporting ou Newcastle, l’oblige à gérer ses interventions au maximum. Et s’il a perdu son statut de titulaire indiscutable, ses entrées en jeu ne sont pas forcément convaincantes, comme le week-end dernier face à Toulouse. L’ancien de Dortmund a également manqué quatre matchs sur blessure, et deux pour lesquels il n’a tout simplement pas été utilisé.

Un bilan moins flamboyant, même s’il reste une figure du vestiaire et un joueur emblématique pour les supporters en raison de son tempérament volcanique. A tel point que Pablo Longoria a refusé des offres pour lui cet été, puisque la Juventus et l’Atlético de Madrid tentaient de le faire venir pour plus de 25 millions d’euros.

Le discours sera-t-il le même cet hiver ? La réponse ne devrait pas tarder car le spécialiste du mercato Matteo Moretto révèle qu’un intérêt concret arrive depuis l’Arabie Saoudite. Il s’agit d’Al-Qadisiyah, formation moins connue de la Saudi Pro League mais régulièrement classée dans la première partie de tableau. C’est là où Mateo Retegui a posé ses valises l’été dernier, dans un transfert de 65 millions d’euros. Autant dire que le club basé à Khobar a les moyens de ses ambitions. Et les moyens de faire une très belle offre à l’OM dès cet hiver.

Après avoir autorisé beaucoup d’achats copieux, Frank McCourt ne serait pas contre une belle rentrée d’argent sur un joueur acheté pour un peu plus de 10 millions d’euros en 2021. L’OM sera en tout cas à l’écoute des offres, surtout que Roberto De Zerbi n’a pas l’air de faire de Leonardo Balerdi un joueur intouchable de sa défense.