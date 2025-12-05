Au PSG, on lâche Luis Enrique sur ce dossier

Premier désaccord avec Luis Enrique au sein du PSG. Plusieurs voix au sein du club de la capitale aimeraient que Matvei Safonov soit mieux considéré et vienne réellement concurrence Lucas Chevalier.

Il n’y a pas que la Russie qui pousse pour que Matvei Safonov soit plus souvent utilisé au Paris Saint-Germain. Le début de saison compliqué de Lucas Chevalier n’égratigne pas la confiance que Luis Enrique a en l’ancien gardien du LOSC. Il faut dire que c’est l’entraineur espagnol qui a tout fait pour mettre Gianluigi Donnarumma à la porte malgré sa fin de saison épatante avec Paris en Ligue des Champions. Le technicien du PSG joue donc gros et insiste avec Chevalier au point de ne pas avoir donné un seul match au gardien russe.

PSG-Rennes va aider à y voir plus clair

Cela va normalement changer ce week-end face à Rennes avec la blessure du portier français contractée contre Monaco. Safonov devrait être titulaire, même si une nouvelle surprise n’est pas totalement à exclure. Renato Marin, le troisième gardien du club recruté gratuitement en provenance de la Roma l’été dernier, impressionne à l’entrainement et plait beaucoup à Luis Enrique. Néanmoins, Safonov est le numéro 2 et ne pas l’utiliser contre Rennes serait une véritable humiliation.

D’autant plus que tout le monde a envie de le voir à l’oeuvre au sein du club. C’est ce que laisse clairement entendre L’Equipe, où on rappelle que dans les coulisses du PSG, on estime que Luis Enrique s’entête quand même beaucoup avec Chevalier et ferait bien de donner du temps de jeu au Russe pour montrer que le Français va devoir hausser son niveau de jeu. La concurrence entre gardien n’est jamais aisée, et a donné lieu à bien des polémiques au Paris SG par le passé.

Le match de samedi contre Rennes donnera en tout cas de nombreuses réponses à ce sujet.