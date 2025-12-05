Au PSG, on lâche Luis Enrique sur ce dossier

ICONSPORT_278470_0020

Premier désaccord avec Luis Enrique au sein du PSG. Plusieurs voix au sein du club de la capitale aimeraient que Matvei Safonov soit mieux considéré et vienne réellement concurrence Lucas Chevalier.
Il n’y a pas que la Russie qui pousse pour que Matvei Safonov soit plus souvent utilisé au Paris Saint-Germain. Le début de saison compliqué de Lucas Chevalier n’égratigne pas la confiance que Luis Enrique a en l’ancien gardien du LOSC. Il faut dire que c’est l’entraineur espagnol qui a tout fait pour mettre Gianluigi Donnarumma à la porte malgré sa fin de saison épatante avec Paris en Ligue des Champions. Le technicien du PSG joue donc gros et insiste avec Chevalier au point de ne pas avoir donné un seul match au gardien russe.

PSG-Rennes va aider à y voir plus clair

Cela va normalement changer ce week-end face à Rennes avec la blessure du portier français contractée contre Monaco. Safonov devrait être titulaire, même si une nouvelle surprise n’est pas totalement à exclure. Renato Marin, le troisième gardien du club recruté gratuitement en provenance de la Roma l’été dernier, impressionne à l’entrainement et plait beaucoup à Luis Enrique. Néanmoins, Safonov est le numéro 2 et ne pas l’utiliser contre Rennes serait une véritable humiliation.
D’autant plus que tout le monde a envie de le voir à l’oeuvre au sein du club. C’est ce que laisse clairement entendre L’Equipe, où on rappelle que dans les coulisses du PSG, on estime que Luis Enrique s’entête quand même beaucoup avec Chevalier et ferait bien de donner du temps de jeu au Russe pour montrer que le Français va devoir hausser son niveau de jeu. La concurrence entre gardien n’est jamais aisée, et a donné lieu à bien des polémiques au Paris SG par le passé.
Le match de samedi contre Rennes donnera en tout cas de nombreuses réponses à ce sujet.
Derniers commentaires

CdF : L'OL s'est senti humilié

"PSG ne l'a pas laissé au Man en fev 2025". Ce n'était pas Le Mans, mais l'US Orléans en janvier 2024. Le PSG laisse toujours la recette aux clubs amateurs comme c'est la coutume, mais l'US Orléans a un statut "Professionnel" même s'il évolue en division inférieure. Par ailleurs, Paris a financé 50% des billets en parcage. Orléans avait fixé 60€ le prix par place pour les Parisiens.

CdF : L'OL s'est senti humilié

C'est possible mais n'en ai aucun souvenir , les seuls cas que j'ai trouvé sont : Reims ne l'a pas laissé a Bourgoin-Jallieu en fev 2025 PSG ne l'a pas laissé au Man en fev 2025 Rennes ne l'a pas laissé a Le Puy Foot en mars 2024 Nantes ne l'a pas laissé a Drancy en décembre 2024 Brest ne l'a pas laissé a Avranches en jan 2023 Nantes ne l'a pas laissé a Vire en 2023 Nîmes ne l'a pas laissé a Aubagne en 2021 l'OM ne l'a pas laissé a Trélissac en 2020 Nantes ne l'a pas laissé a Vitré en 2019 Mais bon ce n'est pas obligatoire seulement une coutume

OM : L'Arabie Saoudite fonce brutalement sur Balerdi

il voulait partir cet été , pas sur que ce soit pour l'AS. Apres tout depend du montant proposé, du salaire... Ca serait con de le perdre en plein milieu de saison, mais avec le retour de Medina et ses envies de départ, un belle somme pourrait permettre d'investir... J'aime Balerdi, cependant faut savoir vendre au bon moment. Apres tout ça reste très hypothétique

L'excuse de BeIN Sports ne tient pas, l'OL enrage

Peut être parce que les gens qui vont travailler vont être payés double.

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

t'as l'air de bien connaitre le foot toi dis donc, même mieux que les salariés des clubs pro. t'as raté ta carrière ? ligaments croisés non ? a cause de ça t'es devenu recruteur pour le fc grosmalin puis président du plouc fc. c'est dingue comme ta haine de lyon t'enlèves toute lucidité...

Loading